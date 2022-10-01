عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفسي أشطب المحل وأول أجر من الفن 10 جنيهات..شاهد أبرز تصريحات فاطمة كشري

الفنانة فاطمة كشري
الفنانة فاطمة كشري

كشفت الفنانة فاطمة كشري، خلال لقاء لها لبرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية “الحدث اليوم، عن العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة حول بدايتها الفنية، مؤكدة أن اول أجر تقاضته كان 10 جنيهات.

كما ناشدت فاطمة كشري الرئيس السيسي، بمساعدتها على تشطيب المحل الخاص بها، معلقة "نفسي أشوفه وأبوس إيده بعد استجابته وعلاجي على نفقة الدولة".

 

وإليكم أبرز التصريحات.

بدعيله في كل أذان| فاطمة كشري تناشد الرئيس السيسي: نفسي أشطب المحل

وجهت الفنانة فاطمة كشري، الشكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد منحها ترخيص محل كشري، لافتة إلى أنها تعاني بسبب عدم إيصال المرافق له لبدء عملها، بالإضافة إلى عدم وجود سقف له، موضحة: "المحل على الطوب وباب فقط".

فاطمة كشري: محمد رمضان شاف كتير في حياته ونفسه يتمتع بفلوسه

فاطمة كشري: زوجي اعترض على دخولي عالم الفن.. ضربني وقولتله طلقني

وأضافت الفنانة فاطمة كشري "لما بيجيلي شغل بوقف بنتي مكاني على عربية الكشري، ربنا يكرمها بعد ما خلصت كلية الحقوق وهطلعها تعمل عمرة".

وناشدت الفنانة فاطمة كشري الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "نفسي في وظيفة لـ بنتي واشطب محل الكشري بتاعي، بدعي للرئيس في كل أذان ونفسي أشوفه وأبوس إيده بعد استجابته وعلاجي على نفقة الدولة".

 


فاطمة كشري: أول أجر تقاضيته من التمثيل كان 10 جنيهات..فيديو
قالت الفنانة فاطمة كشري، "إن أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، والتاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيهات، والسمسار كان بياخد مني جنيه.

وأضافت الفنانة فاطمة كشري، أن  مثلي الأعلى الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل فريد شوقي، مضيفة: "كنت في مرة ماشية في الطريق رايحة اشترى تلاجة لقيت زحمة كتير ولما سألت عرفت إنهم بيصوروا فيلم وعرفت الأوراق المطلوبة وحضرتها وقدمت".

زوجي ضربني علقة

تابعت الفنانة فاطمة كشري، "زوجي ضربني علقة وقالي يا أنا يا التمثيل قولتله طلقني، الله يرحمه بقى ما كنش بيشوفني بسبب تصوير الأفلام".


فاطمة كشري عن بحث نادية الجندي عن عريس: بسبب الحقن اللي في وشها

علقت الفنانة فاطمة كشري، على تصريحات الفنانة نادية الجندي بشأن بحثها عن زوج بعد تخطيها سن الثمانين وحديثها عن فتى أحلامها، قائلة: "شكلها ده بسبب الحقن اللي بتاخدها في وشها، دي شوقتني للزواج".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري، أن أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، وثاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيهات.

 

وتابعت الفنانة فاطمة كشري: مثلي الأعلى الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل فريد شوقي، مضيفة: "كنت في مرة ماشية في الطريق رايحة اشترى تلاجة لقيت زحمة كتير ولما سألت عرفت إنهم بيصوروا فيلم وعرفت الأوراق المطلوبة وحضرتها وقدمت".

 


فاطمة كشري: زوجي اعترض على دخولي عالم الفن.. ضربني وقولتله طلقني
قالت الفنانة فاطمة كشري، إن زوجها اعترض على دخولها عالم الفن، واعتدى عليها بالضرب، قائلة : قالي يا أنا يا التمثيل قولتله طقلني".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري، "لما بيجيلي شغل بوقف بنتي مكاني على عربية الكشري، ربنا يكرمها بعد ما خصلت كلية الحقوق وهطلعها تعمل عمرة".

 

فاطمة كشري: محمد رمضان شاف كتير في حياته ونفسه يتمتع بفلوسه

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن الفنان محمد رمضان من الجيل القديم، مضيفة: "شغال من زمان وكافح كتير في حياته وتعب وربنا اداله بعد ذل كتير شافه في حياته".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري ”هو حر في ماله وعايز يتمتع بفلوسه بعد أيام الشقاء، وبيفرح لما الناس تجيب في سيرته وهو مش عايز شهرة".

فاطمة كشرى الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الفنان محمد رمضان محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ترشيحاتنا

النفط يسجل خسائر هائلة وأوروبا تستعد لحل أزمة الغاز بإجراءات طارئة

أمي معملتش حاجة.. صرخة فتاة في الأسمرات واستغاثة على الفيسبوك|ما القصة؟

صيدلي حلوان نط من البلكونة ولا اترمى؟.. مفاجأة من العيار الثقيل|تفاصيل

شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية

إصابة طفل بشمروخ خلال حفل زفاف فى بورسعيد

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

دبش أم شخصية تنافسية.. أول ما تراه في هذه الصورة يحدد شخصيتك

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ