نفسي أشطب المحل وأول أجر من الفن 10 جنيهات..شاهد أبرز تصريحات فاطمة كشري

كشفت الفنانة فاطمة كشري، خلال لقاء لها لبرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية “الحدث اليوم، عن العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة حول بدايتها الفنية، مؤكدة أن اول أجر تقاضته كان 10 جنيهات.

كما ناشدت فاطمة كشري الرئيس السيسي، بمساعدتها على تشطيب المحل الخاص بها، معلقة "نفسي أشوفه وأبوس إيده بعد استجابته وعلاجي على نفقة الدولة".

وإليكم أبرز التصريحات.

بدعيله في كل أذان| فاطمة كشري تناشد الرئيس السيسي: نفسي أشطب المحل

وجهت الفنانة فاطمة كشري، الشكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد منحها ترخيص محل كشري، لافتة إلى أنها تعاني بسبب عدم إيصال المرافق له لبدء عملها، بالإضافة إلى عدم وجود سقف له، موضحة: "المحل على الطوب وباب فقط".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري "لما بيجيلي شغل بوقف بنتي مكاني على عربية الكشري، ربنا يكرمها بعد ما خلصت كلية الحقوق وهطلعها تعمل عمرة".

وناشدت الفنانة فاطمة كشري الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "نفسي في وظيفة لـ بنتي واشطب محل الكشري بتاعي، بدعي للرئيس في كل أذان ونفسي أشوفه وأبوس إيده بعد استجابته وعلاجي على نفقة الدولة".



فاطمة كشري: أول أجر تقاضيته من التمثيل كان 10 جنيهات..فيديو

قالت الفنانة فاطمة كشري، "إن أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، والتاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيهات، والسمسار كان بياخد مني جنيه.

وأضافت الفنانة فاطمة كشري، أن مثلي الأعلى الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل فريد شوقي، مضيفة: "كنت في مرة ماشية في الطريق رايحة اشترى تلاجة لقيت زحمة كتير ولما سألت عرفت إنهم بيصوروا فيلم وعرفت الأوراق المطلوبة وحضرتها وقدمت".

زوجي ضربني علقة

تابعت الفنانة فاطمة كشري، "زوجي ضربني علقة وقالي يا أنا يا التمثيل قولتله طلقني، الله يرحمه بقى ما كنش بيشوفني بسبب تصوير الأفلام".



فاطمة كشري عن بحث نادية الجندي عن عريس: بسبب الحقن اللي في وشها

علقت الفنانة فاطمة كشري، على تصريحات الفنانة نادية الجندي بشأن بحثها عن زوج بعد تخطيها سن الثمانين وحديثها عن فتى أحلامها، قائلة: "شكلها ده بسبب الحقن اللي بتاخدها في وشها، دي شوقتني للزواج".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري، أن أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، وثاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيهات.

وتابعت الفنانة فاطمة كشري: مثلي الأعلى الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل فريد شوقي، مضيفة: "كنت في مرة ماشية في الطريق رايحة اشترى تلاجة لقيت زحمة كتير ولما سألت عرفت إنهم بيصوروا فيلم وعرفت الأوراق المطلوبة وحضرتها وقدمت".



فاطمة كشري: زوجي اعترض على دخولي عالم الفن.. ضربني وقولتله طلقني

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن زوجها اعترض على دخولها عالم الفن، واعتدى عليها بالضرب، قائلة : قالي يا أنا يا التمثيل قولتله طقلني".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري، "لما بيجيلي شغل بوقف بنتي مكاني على عربية الكشري، ربنا يكرمها بعد ما خصلت كلية الحقوق وهطلعها تعمل عمرة".

فاطمة كشري: محمد رمضان شاف كتير في حياته ونفسه يتمتع بفلوسه

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن الفنان محمد رمضان من الجيل القديم، مضيفة: "شغال من زمان وكافح كتير في حياته وتعب وربنا اداله بعد ذل كتير شافه في حياته".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري ”هو حر في ماله وعايز يتمتع بفلوسه بعد أيام الشقاء، وبيفرح لما الناس تجيب في سيرته وهو مش عايز شهرة".