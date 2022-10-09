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رئيس التحرير
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محافظات

يا بلح أبريم يا سمارة.. تعرف على منتجات النخيل الأسواني وأصناف التمور

مناشير البلح بأسوان
مناشير البلح بأسوان

" يا بلح أبريم يا سمارة " هذا هو ما نطلقه على بلح التخيل والتمور داخل محافظة أسوان ، والتي تتميز بجودة التمور بإجمالى 3.3 مليون نخلة تنتج أكثر من 120 ألف طن سنوياً.

 

ومع انطلاق مهرجان أسوان الدولى السادس للتمور في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجارى على أرض عروس المشاتى، نستعرض عبر موقع "صدى البلد" أبرز منتجات التمور، وكيف يتم تجفيف البلح عبر مناشير البلح المختلفة، وكيف أثرت التغيرات المناخية على التمور.

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محصول البلح

وقال سيد أبو الوفا – تاجر بلح بقرية بنبان التابعة لمركز دراو - نقوم عقب جنى البلح بوضعه في مناشير للتعرض لأشعة الشمس ليتم تجفيفه بالشكل المطلوب، ولكن هذا الموسم، وعقب السيول الأخيرة التي كانت في أسوان في نوفمبر الماضى، فقد أضرت بمحصول البلح في الموسم الماضى بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تساقط الأمطار على التمر المجفف الذى تم جنيه من النخيل ، ويتم نشره على مناشير، حيث يتم تعبئته لبيعه في شهر رمضان، ولكن سقوط المطر أتلف المحصول، ووصل إنتاج الموسم الماضى من البلح إلى 25 % .

 

وأكد سيد أبو الوفا ، بأن التغيرات المناخية كان لها تأثير مباشر علينا، وعلى المحاصيل الزراعية، فليس فقط سقوط الأمطار يعتبر سببا، ولكن ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها بشكل عام، وموجات الطقس المتقلب يكون لها دور سلبى على المنتجات المختلفة، وهذا يظهر حتى قبل جنى وحصد هذه المنتجات.

 

وأتفق معه حجاجى إبراهيم – تاجر بلح حيث قال بأن أسوان من المحافظات التى تشتهر بزراعة البلح ويوجد بها عدد كبير من النخيل وتشتهر أيضاً بزراعة التمور الجافة التى يمكن تخزينها للمواسم المختلفة وأبرزها شهر رمضان ، وهذه المنتجات يتم بيعها فى أسواق الوجه البحرى  ، وبالنسبة للإنتاج فقد كان إنتاج البلح مرتفع جداً في الماضى ، ولكن مع تغيرات الطقس ، فأدى ذلك لانخفاض الإنتاج حيث أن إنتاجنا من النخيل يعتمد بعد جنيه بوضعه على مناشر التجفيف فى الهواء الطلق ليمتص أشعة الشمس ، ويتحول لأصناف جافة .

 

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أصناف البلح الأسواني 

أما عن أصناف البلح الأسواني المشهورة فنجد "القنديلة والسكوتى والبارتامودى" وغيرها ، ولذا فموسم حصاد البلح في أسوان يعتبر موسم كله خير على المزارعيين ، وإن شاء الله الموسم الحالي يكون موسم خير ، ويحفظنا من تقلبات الطقس والتغيرات المناخية ، لنعوض خسارة الموسم الماضى .

هذا وقد شهدت مدينة أسوان صباح السبت 8 أكتوبر إنطلاق أول مهرجان دولى للتمور على أرض أسوان فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومحافظة أسوان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ، ويشارك في المهرجان المحافظات المنتجة والمصنعة والمصدرة للتمور من كافة الأنحاء ، وموردى خدمات المزارع ومصانع التمور ومواد التعبئة والتغليف ومنتجى المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل ، وكذا عارضين من الدول العربية كالأردن والسودان وموريتانيا .
 

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