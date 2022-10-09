عاجل
محاضرة للمصرى للدراسات غدا حول المناخ والتنمية استعدادا لـ COP27 تحرير 1998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة الصحف الكويتية اليوم.. "جسر القرم" يعمق نكسات روسيا وبداية جديدة لأوكرانيا.. عشرات القتلى في قصف زابوريجيا النووية.. وفاوتشي يحذر من متحور جديد لـ كورونا في الشتاء الرياضة: مستمرون في تكثيف التوعية بالتغير المُناخي لدى الشباب والنشء ضمن «حياة كريمة».. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية بالقرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة للمستثمرين ودعم تمويلي للفرص الجادة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمستثمرين ورجال الأعمال والغرفة التجارية بالمحافظة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بالإضافة إلى قيادات المحافظة والهيئة.

حيث يأتي ذلك من أجل السعى المتواصل والتنسيق المستمر بين محافظة أسوان والجهات المعنية لفتح آفاق جديدة من الإستثمار ، وجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية ، بجانب مواجهة التحديات وتحقيق القيمة المضافة من الصناعات المختلفة .

وأكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة حريصة على دعم المستثمرين والقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، لأن ذلك يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية وتحقيق المستهدف من جذب فرص الإستثمار فى ظل مناخ يهيئ المجال أمام إطلاق العديد من المشروعات فى مختلف المجالات ، وخاصة الصناعية .

يوم حافل وزخم إقتصادى تشهده أسوان بإفتتاح المهرجان الدولى السادس للتمور.. تفاصيل

توزيع الحلوى في احتفالات أهالي أسوان بالمولد النبوي

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

جانب من الاجتماع

وأشاد المحافظ بالدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية فى دعم جهود المحافظة لتجاوز أى معوقات من خلال روح جديدة تشجع على الإستثمار ، والتى تجسدت اليوم فى إفتتاح 4 مصانع بالمنطقة الصناعية فى العلاقى من ضمن 27 مصنع تم تشغيلهم بعد إنتهاء ترفيقهم من إجمالي 34 مصنع مستهدف إفتتاحهم خلال المرحلة الحالية فى مختلف الأنشطة الصناعية والحرفية بحجم إستثمارات 150 مليون جنيه توفر المئات من فرص العمل .

من جانبه ، أكد محمد عبد الكريم ، أنه سيتم إعطاء الأولوية لتلبية مطالب المستثمرين بأسوان حيث تسعى الهيئة بكل جدية لوضع حلول جذرية ومنها دعم شبكات المرافق العامة من شبكات مياه شرب والكهرباء وغيرها للإسراع بتشغيل المصانع الجاهزة حيث تم وضع إستراتيجية لتحقيق ذلك من خلال مركز تحديث الصناعة لمساعدة الشركات وخلق القدرة التنافسية لها .

أجواء احتفالية بمهرجان التمور .. محافظ أسوان يتفقد الحافلات المكشوفة

محافظ أسوان يشهد إنطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى"بمركز تدريب شركة المحطات المائية بصحارى

ضخ إستثمارات فى الصعيد 

وأوضح محمد عبد الكريم ، أننا نعمل على مساندة أصحاب المصانع ، وهناك فرص إستثمارية من خلال إعطاء أفكار ودراسات جدوى جاهزة بهدف العمل على نمو الصناعة ضمن المحاور الرئيسية للإقتصاد المصرى وهى المحرك الأساسى للإقتصاد ، وهناك شراكة مع 4 دول عربية حيث تم الإعلان عن 12 مشروع بإستثمارات وصلت إلى 3.6 مليار دورلار ، ونسعى لضخ إستثمارات فى الصعيد ومنها أسوان تصل إلى 6.4 مليار دولار فى ظل خطة ورؤية متكاملة لتحقيق ذلك على أرض الواقع .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

موضوعات متعلقة

حدث عالمي بافتتاح مهرجان أسوان الدولي السادس للتمور

ترشيحاتنا

أستاذ فلك: لا سلطة لأي دولة على الفضاء ويحظر فيه استخدام أسلحة نووية

بـ 3 مليارات دولار.. صفقة أمريكية لمنح الكويت صواريخ أرض جو ومنظومة دفاعية

تراجع سعر الحديد 135 جنيها للطن وانخفاض مواد البناء| تفاصيل وأرقام

لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف عليها

في أول أسبوع لتطبيق المواعيد الشتوية.. غلق 397 منشأة مخالفة بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء حملة شلل الأطفال.. كوارث غير متوقعة لعدم تناولها

أم أمريكية تثير الجدل بإزالة شعر وجه طفلتها بالشمع..شاهد

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ