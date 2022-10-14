سوشيال ميديا.. كهربا: اللهم انتقم ممن ظلمني.. ومسلسل طير بينا يا قلبي يتصدر تريند تويتر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بصورة سيلفي.. منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مني زكي، صورة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منى زكي في صورة سيلفي، مرتدية شيميز كاجوال، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة، واضعة ميك أب جذاب على وجهها.

بحبك يا عمري.. روجينا تخطف الأنظار بصحبة ليلى زاهر

شاركت الفنانة روجينا صورة بصحبة الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت روجينا مع ليلي زاهر بملابس كاجوال، وعلقت على الصورة كاتبة: “بحبك يعمرى”.

رقم 1.. "حتحوت" يشيد بـ هاتريك محمد صلاح

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذى سجل هاتريك تاريخي في شباك جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز نتيجة 7-1.

ونشر حتحوت صورة لـ محمد صلاح عبر حسابه الشخصي “تويتر”، وعلق عليها كاتبًا: “3 أجوال في 6 دقائق لرقم 1”.

مسلسل "طير بينا يا قلبي"يتصدر تريند تويتر .. ومغردون: جامد جدا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “طير بينا يا قلبي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للتعليق علي الحلقات الأخيرة من أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي.

وتصدر هاشتاج “طير بينا يا قلبي” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أحداث مسلسل “طير بينا يا قلبي”، كالاتي..

عقب تطورات أزمته مع الزمالك.. كهربا عبر انستجرام: اللهم انتقم ممن ظلمني

وجه اللاعب محمود كهربا، دعاء ديني عبر خاصية “الاستوري"، بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب كهربا: “اللهم إنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم دعوة، فلا تردني يا الله وانتقم ممن ظلمني، اللهم أرنا في الظالمين يومًا كيوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، واهزمهم اللهم كما هزمت الاحزاب وحدك يا الله يارب العالمين، رب إني مظلوم فانتصر، اللهم إنه لا يعجزك شئ”.