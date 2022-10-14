عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوشيال ميديا.. كهربا: اللهم انتقم ممن ظلمني.. ومسلسل طير بينا يا قلبي يتصدر تريند تويتر

كهربا
كهربا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بصورة سيلفي.. منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مني زكي، صورة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منى زكي في صورة سيلفي، مرتدية شيميز كاجوال، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة، واضعة ميك أب جذاب على وجهها.

بحبك يا عمري.. روجينا تخطف الأنظار بصحبة ليلى زاهر

شاركت الفنانة روجينا صورة بصحبة الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت روجينا مع ليلي زاهر بملابس كاجوال، وعلقت على الصورة كاتبة: “بحبك يعمرى”.

رقم 1.. "حتحوت" يشيد بـ هاتريك محمد صلاح

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذى سجل هاتريك تاريخي في شباك جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز نتيجة 7-1.

ونشر حتحوت صورة لـ محمد صلاح عبر حسابه الشخصي “تويتر”، وعلق عليها كاتبًا: “3 أجوال في 6 دقائق لرقم 1”.

مسلسل "طير بينا يا قلبي"يتصدر تريند تويتر .. ومغردون: جامد جدا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “طير بينا يا قلبي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للتعليق علي الحلقات الأخيرة من أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي.

وتصدر هاشتاج “طير بينا يا قلبي” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أحداث مسلسل “طير بينا يا قلبي”، كالاتي..

عقب تطورات أزمته مع الزمالك.. كهربا عبر انستجرام: اللهم انتقم ممن ظلمني

وجه اللاعب محمود كهربا، دعاء ديني عبر خاصية “الاستوري"، بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب كهربا: “اللهم إنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم دعوة، فلا تردني يا الله وانتقم ممن ظلمني، اللهم أرنا في الظالمين يومًا كيوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، واهزمهم اللهم كما هزمت الاحزاب وحدك يا الله يارب العالمين، رب إني مظلوم فانتصر، اللهم إنه لا يعجزك شئ”. 

الزمالك كهربا طير بينا يا قلبي محمد صلاح منى زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

الفرح تحول لجنازة.. القصة الكاملة لوفاة سيدة ليلة زفاف ابنتها بسوهاج

الذهب يقفز في بداية تعاملات اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

أخبار الرياضة .. أول تعليق من كهربا على أزمته .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان أسعار التذاكر

موضوعات متعلقة

بـ كاب ونظارة.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

بقبعة سوداء .. جنيفير لوبيز تتألق باللون الأسود في أحدث ظهور

عقب تطورات أزمته مع الزمالك.. كهربا عبر انستجرام: اللهم انتقم ممن ظلمني

هشام ماجد بصحبة أكرم حسني وشيكو في أحدث ظهور .. شاهد

مسلسل "طير بينا يا قلبي"يتصدر تريند تويتر .. ومغردون: جامد جدا

بصورة رومانسية .. حمو بيكا يتغزل في زوجته .. شاهد

رقم 1.. "حتحوت" يشيد بـ هاتريك محمد صلاح

بحبك يا عمري.. روجينا تخطف الأنظار بصحبة ليلى زاهر

ترشيحاتنا

بـ 23 دولة.. السعودية تفصل 124 حالة توأم سيامي على مستوى العالم

نائب: نحتاج تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل

فضائل الصلاة على النبي.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

بعد دعوى فتاة مسلمة.. محكمة العدل الأوروبية تقرر حظر الحجاب بمقر العمل

رغم العقوبات الأمريكية.. باسيل يكشف دوره في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

تراجع اليورو وإرتفاع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

فيديو

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ