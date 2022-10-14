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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش القضايا وطلبات المواطنين واستعراض مشروعات وخطط العام المالي 2022/2023

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية مع أعضاء البرلمان " النواب والشيوخ" بالمحافظة لمناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية والتي تخص الحياة اليومية للمواطنين وبحث آليات تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية على أرض المحافظة والموقف الحالي لأبرز المشروعات التي يتم تنفيذها والمقترح تنفيذها في خطة العام المالي 2022/2023 وذلك ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


حيث التقى محافظ أسيوط كلا من النائب ياسر عمر والنائب يونس الجاحر والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب مصطفى بدران والنائب حسام حلمي ماضي والنائب حمادة قرشي والنائب حمادة زهير فولي والنائب عصام العمدة والنائب أحمد حسين جودة والنائب الحسيني جلال والنائب ناصر عثمان والنائب احمد الشناوي والنائب علاء خير الله والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب علي مهران والنائب مصطفى كحيلي والنائب عادل حجازي أعضاء مجلس الشيوخ بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة.


وأكد المحافظ على التعاون الوثيق والمستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، موضحًا أن هذا التعاون يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق مصلحة المواطن وهذا ما تهدف إليه الدولة بكافة مؤسساتها.

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واستمع المحافظ إلى المشاكل والطلبات المقدمة من النواب خلال اللقاءات التي حضرها وكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء المراكز حيث شهد اللقاءات كل من الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد بشير رئيس حي غرب ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني ويسري سند مدير إدارة المواقف والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وتم مناقشة واستعراض  الطلبات والاحتياجات للمواطنين المتعلقة بهذه القطاعات من خلال نواب البرلمان ووجه المحافظ بسرعة فحص ودراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين كما استمع إلى استفساراتهم بشأن مشروعات (الرصف، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الأنفاق، الكباري، وغيرها من المشروعات).


وخلال اللقاءات عرض اللواء عصام سعد موقف خطة الرصف الحالية في جميع أنحاء المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 فضلا عن الخطط المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية كما استعرض التدابير التي تتخذها المحافظة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وجهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة حيث تعمل المحافظة على عدد من المحاور لترشيد استهلاك الكهرباء علاوة على تشجير محاور الطرق بكل مركز لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين.


وأشار المحافظ إلى ارتفاع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن لتنفيذ 1930 مشروع بتكلفة تقارب 43 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يجري تنفيذه في 7 مراكز على مستوى المحافظة كمرحلة أولى داخل 149 قرية و894 تابع مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بكافة ما يتعلق ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم مضيفًا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


ومن جهتهم أشاد النواب بمنظومة العمل التي تنتهجها المحافظة في التعامل المثمر معهم من خلال تنظيم لقاءات دورية لإستعراض ومناقشة مشاكل المواطنين والإطلاع على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق كل مركز ومدينة وحي.

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