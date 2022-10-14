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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعزيز معايير السلامة.. محافظ أسيوط يتابع الوسائل المرورية الجديدة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أدوات دعم إدارة المرور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - بديوان عام المحافظة - عينات بعض الوسائل والمهمات المرورية الجديدة التي سيتم وضعها في الشوارع والميادين.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وضبط الحركة المرورية بنطاق المحافظة تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز معايير السلامة المرورية في الشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، بحضور العميد إسماعيل محرزي مدير إدارة مرور أسيوط.

استعرض محافظ أسيوط الوسائل والمهمات المرورية الجديدة التي سيتم تدعيم الشوارع والطرق الرئيسية بها والتي تتضمن حواجز معدنية وأقماع بلاستيكية ولوحات إرشادية وتحذيرية وعيون القط المخصصة لتهدئة السرعة وتنبيه السائقين إلى الانحناءات والأعمدة المرنة لتحديد المسارات واللوحات الإرشادية المضيئة والفيستات والخوذات الخاصة برجال المرور.

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وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تهدف من هذه الأدوات المرورية الجديدة إلى تعزيز التوعية المرورية وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة وللحد من خطر الحوادث المرورية والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق بالإضافة مواكبة التقنيات الحديثة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ، مدير المرور بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحسين الحالة المرورية وعودة الانضباط في الشوارع والتشديد على المواطنين وسائقي وأصحاب السيارات بالالتزام بالاتجاهات المرورية الجديدة والعلامات الإرشادية المحددة والخاصة باتجاه حركة السيارات لفك الإختناقات المرورية وتسهيل الحركة، مؤكداً استمرار أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة باعتبارها عاصمة الصعيد.

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