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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشري: أتمنى أن يكون كولر مثل فيريرا.. فيديو

صدى البلد

 

تمنى طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة أن يكون مارسيل كولر مدرب الأهلي مثل مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق وجيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك الحالي.

قال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن يكون كولر مثل مانويل جوزيه وفيريرا يؤثر بشكل إيجابي ويكون له بصمة في فرض فلسفة التدريب والتعلم منه". 

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أضاف: "أعتقد أن اللجنة الفنية في الأهلي اختارت مارسيل كولر بعناية والدوري في الموسم الجديد سيكون شرسا جدا في ظل الميزانية المفتوحة لكل الأندية". 

وعن اتهامه بكونه مدرب دفاعي فقط قال:"الكورة دلوقتي في العالم دفاع وهجوم، أنا بحب فرقتي تكون منظمة لما استلمت الطلائع كان الفريق عنده مشكلة دفاعية وهجومية وميزة إنك تنظم الفريق دفاعيا إنك مش بتخسر، والنقطة بتفرق وخدنا المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن فيوتشر وممكن الهجوم نستخدم فيه الفوارق الفردية لكن الأساس هو الدفاع واحنا تطورنا بشكل كبير هجوميا السنة اللي فاتت مع طلائع الجيش". 

 

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