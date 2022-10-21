نشرة الفن.. كيفن سبيسي بريء من تهمة التحرش الجنسي ودنيا سمير غانم تحتفل بانطلاق مسرحية آنستونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها كيفن سبيسي بريء من تهمة التحرش الجنسي ودنيا سمير غانم تحتفل بانطلاق مسرحية آنستونا.

أقرت هيئة المحلفين منذ قليل أن الممثل كيفن سبيسي بريء من تهمة التحرش الجنسي بالممثل أنتوني راب حينما كان في سن صغيرة، خاصة في الواقعة التي يزعم الأخير أنها وقعت عام 1986.

قدمت الفنانة إليسا اعتذارا لزميلتها نانسي عجرم في تغريدة لها عبر تويتر، وبادلتها الأخيرة بقبول المبادرة وعبرت لها عن حبها، وذلك بسبب منشور مثير للجدل.

احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.

حالة كبيرة من الدعم تلقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب سواء من زملائها بالوسط الفني، أو من جمهورها وأفراد أسرتها بعد انتكاستها الأخيرة، والمحنة المرضية التي تمر بها وتمكث على إثرها حاليا بإحدى المستشفيات ومنع عنها الزيارات والتأثيرات الخارجية حتى تتمكن من تجاوز الأزمة.

تتوقع الشركة المنتجة لفيلم Black Panther: Wakanda Forever أن يحقق افتتاحية كبرى في شباك التذاكر العالمي قد تصل إلى 175 مليون دولار أو أكثر خاصة مع طول الانتظار لمعرفة بديل الفهد الأسود بعد وفاةبطل الجزء الأول تشادويك بوسمان.

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذى تديره الفنانة جيهان مرسى بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وكوكبة من الشخصيات العامة منهم الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وسفراء وقناصل عدة دول عربية واجنبية.