نشرة الفن.. كيفن سبيسي بريء من تهمة التحرش الجنسي ودنيا سمير غانم تحتفل بانطلاق مسرحية آنستونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها كيفن سبيسي بريء من تهمة التحرش الجنسي ودنيا سمير غانم تحتفل بانطلاق مسرحية آنستونا.
هيئة المحلفين تبريء كيفن سبيسي في قضية التحرش الجنسي
أقرت هيئة المحلفين منذ قليل أن الممثل كيفن سبيسي بريء من تهمة التحرش الجنسي بالممثل أنتوني راب حينما كان في سن صغيرة، خاصة في الواقعة التي يزعم الأخير أنها وقعت عام 1986.
تغريدة أثارت الجدل.. قصة اعتذار إليسا لابنة بلدها نانسي عجرم
قدمت الفنانة إليسا اعتذارا لزميلتها نانسي عجرم في تغريدة لها عبر تويتر، وبادلتها الأخيرة بقبول المبادرة وعبرت لها عن حبها، وذلك بسبب منشور مثير للجدل.
دنيا سمير غانم تحتفل بأول عروض مسرحية آنستونا بحضور أسرتها | صور
احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.
خوفا من مصيرها.. سر مقارنة شيرين عبد الوهاب بالراحلة ويتني هيوستن
حالة كبيرة من الدعم تلقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب سواء من زملائها بالوسط الفني، أو من جمهورها وأفراد أسرتها بعد انتكاستها الأخيرة، والمحنة المرضية التي تمر بها وتمكث على إثرها حاليا بإحدى المستشفيات ومنع عنها الزيارات والتأثيرات الخارجية حتى تتمكن من تجاوز الأزمة.
توقعات بتحقيق فيلم Black Panther: Wakanda Forever 175مليون دولار في افتتاحية عرضه
تتوقع الشركة المنتجة لفيلم Black Panther: Wakanda Forever أن يحقق افتتاحية كبرى في شباك التذاكر العالمي قد تصل إلى 175 مليون دولار أو أكثر خاصة مع طول الانتظار لمعرفة بديل الفهد الأسود بعد وفاةبطل الجزء الأول تشادويك بوسمان.
تكريم 16 شخصية والاحتفاء بـ علي إسماعيل.. تفاصيل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذى تديره الفنانة جيهان مرسى بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وكوكبة من الشخصيات العامة منهم الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وسفراء وقناصل عدة دول عربية واجنبية.