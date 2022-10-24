أسماء مصابى ومتوفى حادث إنقلاب سيارة بطريق إدفو/مرسى علم

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 أخرون فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل تحديداً عن الكيلو 20 بطريق إدفو /مرسي علم في حدود المحافظة مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص ومصرع أخر.

نقل مصابين

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإستخراج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق، لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتبين أن المصابين هم كل من عادل، خ، م والذى أصيب بإشتباه كسر بعظمة الترقوه، وعبد المنعم، م، أ 18 سنة ، والذى أصيب بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وعلاء، م، ع 24 سنة، والذى أصيب بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، أما بالنسبة المتوفي يدعي عاطف، ش، أ 37 سنة ، وقد تم نقله جثه هامدة لمشرحة إدفو العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث متنوعة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وكان قد تعرض شخصين للإصابة بحروق نتيجة إشتعال النيران في سيارة محملة بأجهزة منزلية وبطاطين بطريق أبو سمبل / أسوان البرى، وتم نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وتلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد باشتعال النيران في سيارة محملة بأجهزة منزلية وبطاطين، وأسفرت عن إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وذلك لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية لهم .

وتبين أن المصابين هم محمد.م.إ 30 سنة من محافظة سوهاج، وأيضاً محمود.ع.ا 31 سنة من سوهاج، وعلى الفور إنتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الواقعة ورجال الحماية المدنية، وقد تم السيطرة على الحريق الذي نشب في السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم رفع آثار الحريق والسيارة من على الطريق، وذلك لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الحادث ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.