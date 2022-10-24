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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المداومة على هذا الأمر يساعدك على النوم بشكل مريح وكافي

المداومة على هذا
المداومة على هذا الأمر يساعدك على النوم بشكل مريح وكافي

أكدت دراسة حديثة على أن المداومة على هذا الأمر يساعدك على النوم بشكل مريح وكافي  حيث أن قلة النوم لا تجعلنا نشعر بالتعب في اليوم التالي فقط بل يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جوانب أخرى من صحتنا وعافيتنا.

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 النوم بشكل مريح وكافي 

أظهرت تحليلات دراسة جديدة على أن المداومة على ممارسة التمارين الهوائية المنتظمة، مثل: ركوب الدراجات، والجري، وحتى المشي السريع، تساعد الناس على النوم بشكل أسرع وأكثر راحة أثناء الليل مع الشعور بمزيد من الراحة في صباح اليوم التالي.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة بانتظام (حوالي ثلاث جلسات في الأسبوع) يتمتعون بنوعية نوم ذاتية أفضل حيث تتبع دورة النوم والاستيقاظ في أجسامنا فترة 24 ساعة تقريبا، والتي يتم التحكم فيها بواسطة ساعة داخلية للجسم.

المداومة على هذا الأمر يساعدك على النوم بشكل مريح وكافي 

علاقة الرياضة بالنوم 

وكجزء من هذه الدورة، يتم إطلاق هرمون يسمى الميلاتونين في المساء، مما يساعدنا على الشعور بالتعب لكن تؤدي ممارسة الرياضة أثناء النهار إلى إفراز مبكر للميلاتونين في المساء، وهذا قد يكون السبب في أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ينامون بشكل أسرع.

وتؤدي التمارين أيضا إلى نوم أفضل بسبب آثارها الإيجابية على الحالة المزاجية والصحة العقلية، وكلاهما يمكن أن يرتبط بنوعية النوم، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز”.

ولفتت إلى أنه أثناء التمرين يطلق الجسم مواد كيميائية تعرف باسم الإندورفين، والتي تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

وأشارت إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تقلل بانتظام أعراض القلق والاكتئاب، وبالتالي، فإن التأثير الإيجابي للتمرين على الحالة المزاجية والصحة العقلية قد يساعد الناس على النوم بسهولة أكبر.

المداومة النوم مريح وكافي قلة النوم صحتنا وعافيتنا

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