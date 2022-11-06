عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. دار الإفتاء تحرم المتاجرة بالآثار.. طرد صاحب واقعة محل الكشري.. أوكرانيا تتنازل لإنهاء الحرب

أحمد الأحمر
أحمد الأحمر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

 

مترجم لافتات قمة المناخ: لما شغلي يتعرض في التليفزيون هبقى مبسوط وفخور لبلدي
 

بيطلب فلوس بطريقة عفوية .. عامل النظافة يثير الجدل بفيديو | شاهد
 

سقط من أعلى سلم.. مصرع طفل إثر إصابته بنزيف بالمخ بسوهاج
 

أحمد الأحمر يعتزل اللعب دوليا مع منتخب مصر لكرة اليد
 

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور
 

بقولهم إني مريحة.. غادة إبراهيم: مواظبة على الصلاة في لوكيشن التصوير
 

التموين: الأسعار لم ترتفع في المجمعات الاستهلاكية حتى بعد ارتفاع الدولار.. فيديو
 

ماذا قالت دار الإفتاء عن المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها؟
 

مفاجأة مدوية| بقرار أمريكي.. أوكرانيا تضطر لتقديم تنازلات أمام روسيا لإنهاء الحرب
 

السبب الحقيقي لرحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك.. التفاصيل
 

اهم الاخبار الأخبار المهمة قمة المناخ رانيا يوسف غادة ابراهيم التموين دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلى يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام البدري يقود وفاق سطيف لفوز كبير في الدوري الجزائري

طعام يضر بصحة الكبد .. تجنبه فورا

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني

أهم الأخبار.. دار الإفتاء تحرم المتاجرة بالآثار.. طرد صاحب واقعة محل الكشري.. أوكرانيا تتنازل لإنهاء الحرب

لا صوت يعلو COP27 .. شرم الشيخ تطلق بعد قليل إشارة بدء قمة المناخ

دراسة غريبة.. علاج الاكتئاب بمخدرات الهلوسَة

بحجة إصابته بضمور في المخ.. تفاصيل رفض معهد أزهري قبول طفل بالغربية

بورصة السيارات| إم جي HS ترتفع 50 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ