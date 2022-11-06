أهم الأخبار.. دار الإفتاء تحرم المتاجرة بالآثار.. طرد صاحب واقعة محل الكشري.. أوكرانيا تتنازل لإنهاء الحرب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

مترجم لافتات قمة المناخ: لما شغلي يتعرض في التليفزيون هبقى مبسوط وفخور لبلدي



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