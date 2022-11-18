وزير الشباب والرياضة يزور جامعة أوتاوا ويلتقي رابطة الطلاب المصريين

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، اجتماعا، مع رئيس جامعة أوتاوا بكندا، جاك فريمونت، وقيادات الجامعة، في إطار زيارته الحالية للبلاد للمشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، حيث شهد اللقاء نقاشا حول سبل تطوير التعاون المشترك.



وتفقد صبحي - خلال زيارته لجامعة أوتاوا، بحضور السفير المصري، أحمد حافظ - كلية علوم الصحة واجتمع مع الاساتذة في مجال علوم الرياضة وإدارتها.



كما شملت لقاءات الوزير اليوم لقاء مع رابطة الطلاب المصريين بجامعة أوتاوا الكندية، حيث حرص الوزير أشرف صبحي على إجراء حديث صريح وحوار تفاعلي مفتوح مع الطلاب مع التأكيد على أنه جيل واعد تفتخر به مصر.



ويشارك وزير الشباب والرياضة في اجتماعات مجلس إدارة المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقامة في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة 17 -18 نوفمبر الجارى، وذلك بصفته عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات(وادا).



ومن المقرر أن تتناول اجتماعات المكتب التنفيذى للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عدة ملفات منها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقييم الوضع الراهن من إنجازات محققة على مستوى مكافحة المنشطات رياضيا بمختلف دول العالم، إضافة إلى التطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالرياضيين وبعض الاتحادات الرياضية ببعض الدول.