عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الشباب والرياضة يزور جامعة أوتاوا ويلتقي رابطة الطلاب المصريين

صدى البلد

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، اجتماعا، مع رئيس جامعة أوتاوا بكندا، جاك فريمونت، وقيادات الجامعة، في إطار زيارته الحالية للبلاد للمشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، حيث شهد اللقاء نقاشا حول سبل تطوير التعاون المشترك.


وتفقد صبحي - خلال زيارته لجامعة أوتاوا، بحضور السفير المصري، أحمد حافظ - كلية علوم الصحة واجتمع مع الاساتذة في مجال علوم الرياضة وإدارتها.


كما شملت لقاءات الوزير اليوم لقاء مع رابطة الطلاب المصريين بجامعة أوتاوا الكندية، حيث حرص الوزير أشرف صبحي على إجراء حديث صريح وحوار تفاعلي مفتوح مع الطلاب مع التأكيد على أنه جيل واعد تفتخر به مصر.


ويشارك وزير الشباب والرياضة في اجتماعات مجلس إدارة المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقامة في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة 17 -18 نوفمبر الجارى، وذلك بصفته عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات(وادا).


ومن المقرر أن تتناول اجتماعات المكتب التنفيذى للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عدة ملفات منها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقييم الوضع الراهن من إنجازات محققة على مستوى مكافحة المنشطات رياضيا بمختلف دول العالم، إضافة إلى التطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالرياضيين وبعض الاتحادات الرياضية ببعض الدول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة بأوامر الخطيب ورغبة الرعاة

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا

عالميًا .. ارتفاع كبير في أسعار الدولار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 11 - 2022 والقنوات الناقلة

قانون الاعتداء الجديد في إسبانيا يثير جدلا بسبب أحكام السجن

دعاء قصير لغفران الذنب في يوم الجمعة.. مستجاب قبل الظهيرة

أخبار التكنولوجيا| عرض البلاك فرايداي أحدث موبايل شاومي بـ 24 جنيه بس.. وبأستيكة بس هتصلح كل الخدوش اللي في شاشة موبايلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضادات الحيوية .. طبق شوربة يجعلك تتعافي بأسرع وقت من المخلوي التنفسي

في عيد ميلادهما .. كيف غير الأبناء من تفكير وحياة منى زكي وأحمد حلمي؟

بعد اعتذار النجمة الكولومبية..شاكيرا الغلابة ميريام فارس تثير الجدل في أغنية المونديال

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ