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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المتيني: جميع عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم من أحياء

عملية جراحية
عملية جراحية

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن زراعة الأعضاء في مصر سطرت قصة نجاح لمرضى الفشل العضوي علي مدار العقدين السابقين .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أن قانون زراعة الأعضاء الحالي لا ينقصه الا تفعيل مادة البدء في  زراعة الأعضاء من المتبرعين حديثي الوفاة.

 

وأشار الدكتور محمود المتيني إلى أن جميع عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم من أحياء وقاصرة على زراعة الكلى والكبد .

 

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن عمليات زراعة الأعضاء لا تتم في أي مستشفى ولكن يتم تجهيز أماكن ذات إمكانيات طبية عالية جدا لها، موضحا أنه يجب وضع آلية لكل المصريين بشأن عمليات زراعة الأعضاء بعد الوفاة .

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أكد الدكتور محمود المتيني  ، أن  هناك زراعة للرحم، وهذه النوع من العمليات ناجح بشكل كبير لافتا أن  لدينا 27 مستشفى جامعى بينهم 6 مستشفيات فقط تزرع أعضاء .

 وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن عمليات زراعة الأعضاء سوف تقل خلال السنوات المقبلة، لأن العلاجات الحديثة تقلل من الأمراض التي تسبب نقل الأعضاء، ومنها أدوية فيروس سي التي تعالج أهم سبب في زراعة الكبد، لكن مع وجود تلك الأدوية سوف تقل عمليات زراعة.

وتابع المتيني  إن 97% من عمليات زراعة الأعضاء على مستوى العالم من المتبرع المتوفى، لكن فى مصر 100% من المتبرعين أحياء، وتابع

زراعة الأعضاء رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المتيني عين شمس قانون زراعة الاعضاء عمليات زراعة الاعضاء

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