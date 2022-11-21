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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بحضور ياسين التهامي.. بدء حفل توقيع كتاب "أسرار عميد دولة المداحين"

صدى البلد

بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامي .. أسرار عميد دولة المداحين» للإعلامى الدكتور محمد الباز، فى مسرح وزارة الشباب والرياضة بالعجوزة، بحضور الشيخ ياسين التهامي.

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حضور كبير

 

وشهد الحفل حضور عدد من الإعلاميين منهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، والكاتب أيمن الحكيم، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، والداعية الحبيب علي الجفرى، وآخرين. 

ويدير ندوة حفل التوقيع الإذاعى محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة.

الكتاب صدر حديثاً عن دار بتانة للنشر بالتزامن مع احتفالات مولد الإمام الحسين، والذي يتناول حياة عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي من البدايات وحتى الآن، وسر وصوله إلى القمة في عالم الإنشاد الديني وسر صموده طوال هذه السنوات.

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شيوخ الصوفية الكبار

 

كذلك علاقة الإنشاد بعوالم شيوخ الصوفية الكبار، وأثر الشيخ ياسين التهامي على الإنشاد الديني وفن المديح.

وقال «الباز» عن كتابه: «في محبة مولانا ياسين التهامي.. هذا كتاب خاص جدًا بالنسبة لي وحالة خاصة جدًا أعتز بها».

ومحمد الباز هو كاتب وإعلامي مصري، يشغل منصب رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور"، ومقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار الفضائية المصرية، وبرنامج «مش حسبة برما» على إذاعة «نغم إف إم».

وولد في 12 ديسمبر 1973 بدمياط، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث يعمل حاليًا بها كأستاذ للصحافة والإعلام، إلى جانب عمله كرئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "الدستور".

ياسين التهامي الشيخ ياسين التهامي أسرار عميد دولة المداحين محمد الباز وزارة الشباب والرياضة شيوخ الصوفية

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