145 جنيه أعلي معدلات زيادة للذهب في أسبوع

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمقدا 145 جنيها علي أساس أسبوعي بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في محلات الصاغة مطلع الأسبوع الماضي.



بلغ سعر عيار 21 نحو 1433 جنيه للشراء و 1443 جنيه للبيع مقابل 1288 للشراء و1292 جنيه للبيع بزيادة بلغت 145 جنيه .



ووصل سعر عيار 18 إلي 1228 جنيه للشراء و 1237 جنيه للبيع مقابل حوالي 1104 جنيه للشراء و1107 جنيه للبيع يوم السبت الماضي بفارق 124 جنيه



بينما سجل سعر عيار 24 حوالي 1638 جنيه للشراء و 1649 جنيه للبيع مقارنة بـ1472 جنيه للشراء و 1477 جنيه للبيع بفارق 166 جنيه .



ووصل سعر عيار 14 حوالي 955 جنيه للشراء و 962 جنيه للبيع مقارنة بـ 859 جنيه للشراء و 861 جنيه للبيع الأسبوع الماضي بفارق 96 جنيه .



وسجل سعر كليو الذهب 1.64 مليون جنيه للشراء و 1.65 مليون جنيه للبيع



بينما بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 50.933 ألف جنيه للشراء و 51.3 ألف جنيه للبيع.



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 11.5 ألف جنيه للشراء و 11.544 ألف جنيه للبيع





وسجل سعر أوقية الذهب 45.8 ألف جنيه للشراء و 45.921 جنيه للبيع



وصل سعر كيلو الذهب 1.472 مليون جنيه للشرا و 1.48 مليون جنيه للبيع



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 10.304 ألف جنيه للشراء و 45.921 ألف جنيه للبيع.





تحديد سعر الذهب



وفقا لتقارير اقتصادية فإن تحديد سعر المعدن الأصفر يتم من خلال 3 آليات أبرزها علاقته بسعر الصرف الأجنبي وتسعيرة البورصة وقوي العرض والطلب، بالتوازي مع ارتفاعه في الأسبوع الجاري علي الصعيد المحلي نظرا لزيادة الطلب علي المعدن الأصفر منذ تعويم العملة الأجنبية ورفع أسعار الفائدة.

ويلجأ المستهلكين لإدخار المعدن الأصفر بصفته مصدر للثروة في الذهب باعتباره المخزن الرئيسي للثروة وملاذا آمنا لها، موضحين أن كلما زادت المخاطر الاقتصادية علي الصعيد العالمي، يلجأ المستهلكون للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، فبالرغم إن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

المصنعية والذهب



يعتبر المقبلون علي الزواج و أصحاب المدخرات أكثر الفئات شغفا بإكتناز الذهب ومتابعة أخباره خصوصا وأن يمثل جزء هام من اهتمامهم بالمعدن الأصفر من خلال المتابعة اللحظية لسعره وتحركاته بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

حيث تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، إذ تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد

في حالة زيادة نسبة المعدن الموجود، وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخرى والعكس، خصوصا مع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.