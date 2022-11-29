أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. المعاشات تزف بشرى سارة.. سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

طبيب: تناول المضادات الحيوية لابد أن يكون باستشارة طبيب

أكد الدكتور محمد المنيسي أستاذ الباطنة بقصر العيني، أن المضادات الحيوية تمثل طفرة طبية انقذت ملايين الارواح حول العالم في عدد من الامراض التي كانت تمثل وباء بيرا يصعب مقاومته مثل الدرن والتيفود وغيره والبكتريا المسرطنة.



طارق الأدور يكشف عن أغرب مباراة بكأس العالم 2022

قال الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، إن مباراة كوستاريكا واليابان تعتبر من أغرب المباريات في كأس العالم الحالي.



نشأت الديهي: التقارب المصري التركي أصاب الإخوان بجرب عقلي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إدارة الدولة تكون من خلال تفكير استراتيجي يغيب عن الكثيرين، فالدولة لديها رؤية تلسكوبية من أعلى نقطة لرؤية كافة المتغيرات، من أجل تصحيح مصالح الوطن والمواطن.



حلمي بكر يعاتب أصالة: ابن الجيران لما أتبناه ميغلطش..وسيد علي يشن هجوما عليها

عاتب الملحن حلمي بكر، الفنانة أصالة، بعد تداول تصريحات لها بشأن فضل السعودية الكامل في تشكيل مسيرتها الفنية، قائلًا إن بداية الفنانة كانت في مصر، بعدما قدمت أعمالًا بالتعاون مع الملحنين سيد مكاوي ومحمد الموجي.

مائل للبرودة؟.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غداً الثلاثاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف في النهار، على كلًا من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية ، وتشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف في النهار، على أن يصبح طقس مائل للبرودة في الليل، وجو غائم جزئيًا.



الحد الأدنى للمعاش لن يقل عن 2000 جنيه.. التأمينات الاجتماعية توضح

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،إن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر اشتراكات التأمين يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم في نهاية خدمتهم، واستحقاق المعاش.



باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

كشف يحيى مدبولي الباحث بـ معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، عن سبب دوران أغنام في الصين في حلقة دائرية عكس عقارب الساعة.



حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الهيئة بدأت حركة إصلاح بنسبة 1000%، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية.

أحمد موسى ينفعل بسبب كأس العالم: إحنا فين لا منتخب ولا تحكيم

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه عند مشاهدة مباريات كأس العالم، لعدم وجود المنتخب المصري في البطولة الذي كان يتمنى له أن يشارك فيها.

مكافحة الإدمان: نسب التعاطي بين طلاب الثانوي العام تصل إلى7%.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسب التعاطي بين طلاب الثانوي العام تصل إلى 7%.

ميسي في خطر.. أحمد موسى يكشف جريمة ارتكبها نجم الأرجنتين بكأس العالم..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ميسي وضع قدمه على قميص منتخب المكسيك أثناء الاحتفالات بعد انتهاء مباراة الأرجنتين والمكسيك.