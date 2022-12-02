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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود جنوني.. الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 1563 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، والتي لتسجيل أفضل أداء أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع  أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري. 
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 13 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21https://www.elbalad.news/5444662 مستوى 1563 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة لتسجل الأوقية 1800 دولارًا.

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وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1686 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1340 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1042 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 12504 جنيهًا.

ولفت الى ان اسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس بقيمة 50 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1500 جنيه ولامس مستوى 1560 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1550 جنيهًا.

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