أستاذ مناعة يحذر: 4 فيروسات تنفسية تنتشر في مصر حاليا

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن أخر تطورات مرض جدري القرود وانتشاره في العالم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: “ جدري القرود مازال مرضا حتي الآن ولم يصبح وباء أو جائحة”، مضيفا: “فيروس جدري القرود ليس مخيفا أو مرعبا لكنه يستدعي الحيطة والحذر”.

وأضاف أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه يمكن تحجيم انتشار جدري القرود من خلال عزل أي حالة يظهر عليها أعراض المرض، موضحا أن المضاعفات قليلة ولكنها تكون في حالات قليلة مثل تلك التي تعاني من ضعف المناعة.

وأكد أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن جدري القرود ليس سريع الانتشار مثل كورونا أو في مستوى خطورتها، فهو ينتشر في فترات وعلى نطاق ضيق ويسهل السيطرة عليه.

وأشار إلي أن مصر تعاني في الوقت الحالي من انتشار 4 فيروسات تنفسية وهي المخلوي والبرد والإنفلونزا وكورونا.