كيف تحصل المحال العامة على ترخيص إذا كان العقار غير مقنن؟.. تفاصيل

تواجه العقارات المخالفة مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتقنين أوضاعها، وكذلك الأمر في ترخيص المحال العامة التي بها، وذلك بعد بدء تطبيق قانون المحال العامة منذ حوالي أسبوع، وإعلان استقبال طلبات ترخيص المحال العامة والرسوم اللازمة لذلك بكل قرية ومدينة ومدينة جديدة.

ترخيص المحال المخالفة

لكن قانون المحال العامة، قد حل تلك المشكلة الخاص بالمحلات الموجودة بعقارات غير مرخصة، ووضع بندا بالقانون يسمح لها بالترخيص حيث أعطى القانون الفرصة للمحال المخالفة وغير المرخصة بالتقديم لتقنين الوضع خلال عام، مع السماح للمحال القديمة بتقنين وضعها وفق القانون الجديد.

ونص قانون المحال المحال العامة على أن المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة يتم صدور ترخيص مؤقت لها يستمر لمدة 5 سنوات لحين صدور ترخيص العقار أو المحل أيهما أقرب.

ترخيص مؤقت

وليست تلك الحالة فقط هي التي تحصل على ترخيص مؤقت، هناك حالة أخرى بـ قانون المحال العامة يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت، وهي المحلات التي تعمل في المناسبات والأعياد.

ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

خطوات الحصول على ترخيص

يتم تقديم طل بالترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك

- يرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادارة من اللجنة في خذا الشأت.

- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.

- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من اسستيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر

- حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز باإخطاره بالاشتراطات المطلوب استفاؤها خلال 30 يوما.

- ولطالب الترخيص طلب مهلة لاتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد ذات الرسم.

- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.

- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إنن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.

- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.