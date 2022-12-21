طارق حامد زي ميسي.. رضا عبدالعال ينفعل على الهواء بسبب محمد فاروق|شاهد

انفعل رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية الأسبق، على الإعلامي محمد فاروق، بعد مقارنة الأخير بطارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة السعودي بالأسطورة الأرجنتينية ميسي من حيث السن.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر برنامج البريمو على قناة تن تي في: “عندنا اتنين لاعيبة في مصر في وسط الملعب أفضل من السولية والنني وحمدي فتحي وطارق حامد”.

وتابع عبدالعال: “اتفرج على مهند لاشين أما نزل قدام الأهلي ومروان عطية بيقول لمصر كلها أنا جاي، ليه دول مش بيلعبوا منتخب”.

انفعال رضا عبدالعال

واختتم: “راح يجيب لي طارق حامد اللي عنده 35 سنة، دا يرضي مين؟ ليرد محمد فاروق قائلاً طب ما هو في سن ميسي، لينفعل عليه عبدالعال، هتخليني أقوم اسيب الحلقة وامشي، ميسي ومارادونا وبعدين الكوكب قفل”.

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