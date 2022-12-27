اخبار العالم | بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك .. مايك بنس ينكر ترشيح نفسه للرئاسة الأمريكية .. فضح تجسس كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية .. روسيا توجه تهديدا صريحا لـ أوكرانيا

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى إثر التوتّرات في كوسوفو
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وضع الجيش على أعلى مستوى من التأهب القتالي، إثر التوترات التي تفاقمت مؤخرا في كوسوفو بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية. ووصف رئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش - وفقا لقناة (فرانس 24) الفضائية، اليوم الثلاثاء- الوضع في المنطقة الحدودية مع كوسوفو
إيران تغير مسار رحلة عائلة اسطورة كرة القدم علي دائي المتجهة إلى دبي
أظهر موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن رحلة مهان إيران دبليو563
جوتيريش: مستعدون للتوسط في قمة السلام بين أوكرانيا وروسيا
اعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن استعداده للتوسط في قضية قمة السلام التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
دوي صافرات الإنذار في أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا..
بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك بسبب عاصفة القرن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك،
بيلاروسيا.. الحكم على سباحة أوليمبية سابقة بالسجن 12 عاما بتهمة الإضرار بالأمن القومي
حكمت محكمة في مينسك غيابيا على السباحة الأولمبية السابقة أليكساندرا هيراسيمينيا والناشط السياسي ألكسندر أوبيكين بالسجن 12 عاما لدعوتهما إلى فرض عقوبات واتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا. وذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية أنهم 'أدينوا بتهمة الدعوات العامة لارتكاب أعمال تهدف إلى إلحاق
السويد: لا نملك أي دليل ملموس على حادث تفجير نورد ستريم
أكدت السلطات السويدية أنها لا تملك إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث نورد ستريم .
أردوغان: توقعات بانخفاض التضخم السنوي لتركيا إلى 30٪ بنهاية 2023
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن الحكومة تتوقع انخفاض التضخم السنوي في البلاد إلى 30٪ بنهاية عام 2023.
مصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشديدة
ذكرت وسائل إعلام أن ما لا يقل عن 50 شخصًا لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بحلول صباح اليوم الاثنين نتيجة حوادث شديدة مرتبطة بالعواصف الشتوية.
توقعات التضخم في كوريا الجنوبية تصل أدنى مستوى لها في 7 أشهر
سجل مقياس كبير لتوقعات التضخم للمستهلكين الكوريين الجنوبيين أدنى مستوى له في سبعة أشهر في ديسمبر، ما يؤكد وجهة نظر السوق بأن دورة تشديد سياسة بنك كوريا تقترب من نهايتها.
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية عسكرية شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع، في تركيا، عن مقتل أحد جنودها في إطار عمليات قفل المخلب شمال العراق.
بيرو تعتقل ستة جنرالات متورطين في قضايا فساد مع الرئيس المخلوع كاستيلو
اعتقلت وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في بيرو يوم الاثنين ستة جنرالات وسط تحقيق في مزاعم بأن الرئيس السابق المخلوع بيدرو كاستيلو قام بترقية ضباط الشرطة والجيش
مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين في انفجار شرق بوركينافاسو
قالت السلطات في بوركينافاسو، الاثنين، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في حافلتهم شرق البلاد.
وكالة الأمن القومي الأمريكي تفضح تجسس كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية
قال متحدث باسم وكالة الأمن القومي الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة على علم بتسلل طائرات مسيرة كورية شمالية إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن تنظيم احتجاجات ويهدد باحتلال الشوارع رفضا لميزانية 2023
قال زعيم الاتحاد التونسي للشغل، الإثنين ، إن الاتحاد العام التونسي للشغل القوي سينظم احتجاجات حاشدة و “يحتل الشوارع” قريبا لإظهار رفضه لميزانية التقشف للعام المقبل
أوزبكستان: مستعدون لتكثيف الحوار المثمر مع روسيا
قالت وزارة الخارجية الأوزبكية، يوم الاثنين، إن أوزبكستان مستعدة لتكثيف الحوار السياسي البناء مع روسيا. وفي وقت سابق اليوم، أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين ونظيره الأوزبكي باخروم ألوف مشاورات بين الوزارات عبر التداول بالفيديو. وقالت الوزارة الامريكية في بيان إن 'الجانبين أعربا عن رغبتهما
مايك بنس ينكر ترشيح نفسه للرئاسة الأمريكية 2024
أوضح مكتب بنس يوم الإثنين بعد أن أظهر موقع حكومي على الإنترنت أنه لم يقدم أوراقًا للترشح لمنصب الرئيس ، نائب الرئيس السابق مايك بنس.
تهديد صريح لـ أوكرانيا .. لافروف: جيش روسيا سيتدخل في هذه الحالة
حذر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أوكرانيا من موقف عدم تنفيذ مقترحات بلاده بشأن نزع السلاح، مهددا بتدخل الجيش الروسي.
جيش صغير.. لماذا أمرت الصين قواتها بتهديد تايوان دون قلق من أمريكا
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية ، الإثنين ، أن الجيش الصيني أرسل 71 طائرة وسبع سفن باتجاه تايوان ، ما يمكن وصفه بأن جيش صغير، وفق ما أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.
الصين تلغي قاعدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين
قالت لجنة الصحة الوطنية ، يوم الاثنين ، إن الصين ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي اعتبارًا من 8 يناير ، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها.
الشركات الإسرائيلية تستنكر الدعوات إلى مراجعة قانون مكافحة التمييز
تعهدت العديد من الشركات الإسرائيلية الرائدة يوم الاثنين بتعزيز قواعدها الداخلية لمكافحة التمييز في أعقاب تصريحات أدلى بها أعضاء يمينيون متشددون في الحكومة الإسرائيلية القادمة.