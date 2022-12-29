عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يخسر 14 جنيها دفعة واحدة بالسوق السوداء|ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه المصري

هبط سعر الدولار خلال الأيام الماضية بقوة غير متوقعة في السوق السوداء ليلامس قيمته في البنوك الرسمية، منخفضا بنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيها لتكون ضربة قاسمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية.

الدولار الأسود، انهار بدعم جهود الدولة المستمرة للقضاء على السوق الموازية التي تضر بالمواطنين، إذ سيطرت حالة الارتباك والتخبط على تجار المتعاملين في السوق الموازية.

ودعم انهيار السوق الموازية موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3% .

وعلى مستوى البنوك الوطنية والبنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء في غالبية البنوك بعد استقرار دام لمدة 9 أيام سابقة  على التوالي، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلًا مستويات مُتدنية.

طالع أيضا:

خسائر كبيرة| آخر أسعار الذهب و الدولار .. وعيار 21 مفاجأة

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

14 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن خسائر السوق السوداء لعملة الدولار

رفع أسعار الفائدة 

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي، الخميس 22 ديسمبر الحالي، بما أدى إلى  استقرار الجنيه أمام العملة الخضراء والتخفيف عنه ودعمه مقابل العملات الآخرى، بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وتم رفع  سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%، وهو ما عزز من قيمة الجنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

أما الإعلامي أحمد موسى، فقال في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أمس : أن هناك انهيارا تاريخيا في السوق السوداء بشكل عام وليس في الدولار فقط، موضحا أنه لا أحد يستطيع التعامل في الدولار في سوق غير رسمي.

وأضاف خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء،:" كل من حاول الثراء باستغلال أزمة الدولار خسر كثيرا، مضيفا أن الدولة والبنك المركزي نجح في محاصر السوق السوداء في كل حاجة".

youtube

وتابع :" كل من ضارب وتاجر في الدولار خسر، واللي خد دولار من عشر أيام خسر انهاردة ما لا يقل عن 14 جنيها، وبنسبة تصل إلى 35%".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، الذين اشتروا الدولار بـ سعر مرتفع.

الدولار 

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بقوة ليهبط من 38 جنيها إلى 26 جنيها ، بحسب مصادر.

قرض صندوق النقد 

ودعم استقرار الجنيه مقابل الأخضر  إعلان صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من صباح السبت 17 ديسمبر، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

وعليه انهار سعر الدولار في السوق الموازية بمجرد الموافقة على صرف أول شريحة من القرض.

أسعار الدولار عالميًا

واستقر  الأخضر على المستوى العالمي، عند مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الأمريكية تراجعا قويا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 104.52 نقطة، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

تراجع مؤشر الدولار

وكان مؤشر العملة الخضراء تراجع من أعلى مستوى له من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة في بدايات الشهر الحالي ، وهو ما تحقق حينما رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

الدولار 

أما البنك الفيدرالي الأمريكي فرفع أسعار الفائدة في هذا العام عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

طالع أيضًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالميا

بشري سارة من مصرف لبنان المركزي بشأن الدولار

نشرة أخبار العالم | انهيار تاريخي لـ الذهب وانخفاض الدولار.. مئات الصواريخ على إسرائيل.. الطيران الصومالي يعلق جميع رحلاته

إجراءات عاجلة من المركزي العراقي لمواجهة أسعار الدولار

بعد رفع سعر الفائدة.. مفاجأة بأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وسجّل سعر الورقة الأكثر تداولا في العالم ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 29 -12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.77  جنيه للدولار الواحد.

الدولار 

واستقر الأمريكي بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.76 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.68 جنيه للشراء و24.76 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.77 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الكثير من رجال الأعمال والتجار والمواطنين  بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا  إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.66 جنيه للشراء و”24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.66 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.71 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.66 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.77 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 24.66 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.77 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

لا يفوتك:

إجراءات عاجلة من المركزي العراقي لمواجهة أسعار الدولار

بشري سارة من مصرف لبنان المركزي بشأن الدولار

بعد رفع سعر الفائدة.. مفاجأة بأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-12-2022

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

تراجع كبير لـ سعر الدولار في السوق السوداء.. خسائر هائلة للمضاربين

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.70 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.74 جنيه للشراء ، و 24.77 جنيه للبيع .

الدولار 
الدولار 
الدولار الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم البنك المركزي سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر أعلى سعر للدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا دفعة واحدة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

الدولار يخسر 14 جنيها دفعة واحدة بالسوق السوداء|ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

بعد رفع سعر الفائدة.. مفاجأة بأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-12-2022

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

خسائر كبيرة| آخر أسعار الذهب و الدولار .. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يستقر عالميا بعد إعلان الصين قواعد الحجر الصحي على المسافرين

تراجع 13 جنيها.. خسائر كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء |اعرف الأسباب

14 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن خسائر السوق السوداء لعملة الدولار

ترشيحاتنا

انخفاض تاريخي في سعر الذهب العالمي

"تويتر" يعاني من انقطاع في الخدمة

الدولار يخسر 14 جنيها دفعة واحدة بالسوق السوداء|ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خطأ إسرائيلي محتمل

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لإعلان خارطة طريق تتضمن حكومة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغلى في ٢٠٢٢.. سعر ساعة عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

رؤوس مغلية وهرم رابع في الجيزة.. 10 اكتشافات مصرية مذهلة بـ 2022

توقعات الأبراج 2023.. برج الحمل سنة الحظ ومفاجأة في 16 مايو السر

متخليهاش في البيت.. نوع من شجر رأس السنة يهدد حياة أسرتك

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ