الله يرحمك ويصبر قلب أمك وأبيك.. سيرين عبد النور تنعي وديع جورج وسوف

نعت الفنانه سيرين عبد النور وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف والذي وافته المنيه مساء أمس بعد معاناته من نزيف.

وكتبت سيرين عبد النور عبر تويتر: وديع جورج وسوف الله يرحمك ويصبر قلب امك وبيك.

وتوفي مساء أمس وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".