أهم الأخبار.. حقيقة رفع سعر رغيف الخبز وبريطانيان يهربان إلى مصر بسبب الغلاء

أوكرانيا تخطط لتفجير مخازن حبوب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي الذي يرصد أهم الأخبار.

شافتني نايم جنب بنتها.. مفاجآت باعترافات قاتل مشرفة عمال بورسعيد بمعاونة نجلتها



مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك



ذكرى ميلاد سمير غانم.. سبب انفصاله عن دلال عبد العزيز فنيا



بعد قليل.. القمر يصل إلى لحظة التربيع الثاني والأخير



توك شو.. حقيقة رفع سعر رغيف الخبز وموعد زيادة الكهرباء



ما حكم قراءة القرآن بصورة جماعية؟ دار الإفتاء تجيب



موسكو: أوكرانيا تخطط لتفجير مخازن الحبوب لإلصاق التهمة بالجيش الروسي



هربا من الغلاء.. زوجان بريطانيان يتركان بلادهما للإقامة في مصر

