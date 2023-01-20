النشرة الدينية.. ذكرى ميلاد القارئ الباكي.. شيخ الأزهر يوجه بإعداد موسوعة للأحاديث الصحيحة.. وصية خطيب المسجد النبوي لاستقبال رجب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم



دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده في هذا التوقيت يحقق لك المستحيل



حكم الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام.. علي جمعة يوضح



خطيب الأزهر: المجتمع فقد قيم التراحم وعلى الناس اللجوء لهدي الإسلام



متوفرة بمعرض الكتاب.. شيخ الأزهر يوجه بإعداد موسوعة للأحاديث الصحيحة



عظموا حُرمات الله.. تعرف على وصية خطيب المسجد النبوي لاستقبال شهر رجب



عرش الرحمن.. معناه وأين يوجد وما هي كنوزه؟ أسرار يكشفها علي جمعة

