حفل مشرف.. بسنت شوقي تشكر هيئة الترفيه السعودية على تنظيم joy awards

وجهت الفنانة بسنت شوقي، الشكر للقائمين على تنظيم حفل joy awards، وهيئة الترفية السعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “مبسوطة جدا بحضوري وسط مجموعة من الفنانين القريبين لقلبي، مبروك لكل الفائزين ومليون مبروك للسعودية وأهل السعودية لحفل مشرف”.

وتألقت بسنت شوقي في الحفل بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة واتسم بالقماش اللامع بالكامل مما جعله يشبه المرايات.

وتزينت بسنت شوقي بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بسنت شوقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.