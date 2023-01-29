أهم الأخبار.. أبناء النجوم يخطفون الأنظار.. هجوم على مصنع عسكري بإيران.. خناقة بسبب ياسمين عز.. أم تفضح ابنها بسبب علاقاته

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

متبقي 16 يوما.. الإجازات الرسمية فى عام 2023| اعرفها



سقط من سطح المنزل.. حبس شخص تسبب في وفاة آخر بالبساتين



بـ الورود| استقبال حافل لـ الخطيب وبعثة الأهلي في المغرب



أبناء النجوم يخطفون الأنظار| ابنة حلمي بكر الطفلة تظهر لأول مرة.. بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب



البحوث الفلكية تكشف حقيقة توقف لب الأرض عن الدوران



إيران تقر بتعرض أحد مصانعها العسكرية في أصفهان لهجوم بطائرات مسيرة



زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب إيران ويخلف 7 قتلى و400 جريح



خناقات بين أهالي دمياط على فيس بوك بسب ياسمين عز



بيجيب وقت منين؟.. أم ليبية تفضح ابنها بعد معرفة صداقته بـ10 بنات

