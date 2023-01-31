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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والخضروات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن الذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

بارد ليلا.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

تهتم جموع المصريين والعرب، بمعرفة مواقيت الصلاة ومتابعتها يوميا عبر المواقع الإخبارية، ولذا يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023، 9 رجب 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، تراجعا مقارنة بأسعار الأمس وكذلك أعلى سعر سجله المعدن في 11 يناير ، إذ وصل الجرام حينها لـ 1950 جنيهًا لأول مرة في التعاملات...

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-1-2023

شهد سعر الدولار ، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31-1-2023؛ بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

البيضاء بـ 80 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 31 يناير

شهدت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” قفزة كبيرة في الأسواق مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية ، إذ وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها في بعض الأماكن، بزيادة 15 جنيها ، فيما يبدأ سعر الدواجن الأمهات من 65 جنيها.

الطماطم بـ 4.5 جنيه.. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 يناير

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلي 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 12 جنيها بدلاً من 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيها للكيلو والبسلة 15 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 يناير

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

97 جنيها للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 31 يناير

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

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