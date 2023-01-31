نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والخضروات اليوم الثلاثاء

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن الذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

تهتم جموع المصريين والعرب، بمعرفة مواقيت الصلاة ومتابعتها يوميا عبر المواقع الإخبارية، ولذا يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023، 9 رجب 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، تراجعا مقارنة بأسعار الأمس وكذلك أعلى سعر سجله المعدن في 11 يناير ، إذ وصل الجرام حينها لـ 1950 جنيهًا لأول مرة في التعاملات...

شهد سعر الدولار ، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31-1-2023؛ بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

شهدت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” قفزة كبيرة في الأسواق مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية ، إذ وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها في بعض الأماكن، بزيادة 15 جنيها ، فيما يبدأ سعر الدواجن الأمهات من 65 جنيها.

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلي 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 12 جنيها بدلاً من 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيها للكيلو والبسلة 15 جنيها بسوق القطاعي.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.