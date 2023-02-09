سلسلة معارض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في شمال سيناء

تابعت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، سلسلة المعارض التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث تم متابعة معرض " أهلا رمضان " وكلنا واحد، و منفذ جوهرة الجلاء ، ومنفذ الشركه العامه لتجارة الجملة لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

وأثناء الجولة، التقت مدير عام مديرة التموين بعدد من المواطنين المنافذ والذين اعربوا عن رضائهم عن أسعار الفراخ المجمدة والاوراك التى تم طرحها بمنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة بالعريش.

كلنا واحد

وقالت أمانى رسلان، إنه تم افتتاح عدة مناقذ رئيسية بمديتة الغريس وهي : منفذ كلنا واحد، و٣ منافذ جوهرة الجلاء بمناطق ( وسط البلد – مسجد الرفاعى – المساعيد).. حيث تقدم اسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ذلك ببيع السلع والمواد الغذائية باسعار مخفضة للسلع .

وأكدت رسلان ، علي قيام الشركه العامة لتجارة الجملة بصرف وبيع السلع التموينية والغذائية للمواطنين ،لتخفيف العبء عليهم.