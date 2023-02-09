عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة معارض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في شمال سيناء

معارض لبيع السلع
معارض لبيع السلع والمواد الغذائية باسعار مخفضة في سيناء

تابعت أمانى رسلان مدير عام مديرية  التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء،  سلسلة المعارض التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية  لبيع  السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور وزير التموين واللواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث تم متابعة معرض " أهلا رمضان "  وكلنا واحد، و منفذ جوهرة الجلاء ، ومنفذ الشركه العامه لتجارة الجملة  لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

وأثناء الجولة،  التقت مدير عام مديرة التموين  بعدد من المواطنين المنافذ والذين اعربوا عن رضائهم عن أسعار الفراخ المجمدة والاوراك التى تم طرحها بمنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة بالعريش.

كلنا واحد 

وقالت أمانى رسلان، إنه تم افتتاح   عدة مناقذ رئيسية بمديتة الغريس   وهي :  منفذ كلنا واحد،  و٣ منافذ جوهرة الجلاء بمناطق ( وسط البلد – مسجد الرفاعى – المساعيد).. حيث تقدم اسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية  ذلك ببيع السلع والمواد الغذائية   باسعار مخفضة للسلع .

وأكدت رسلان ، علي قيام الشركه العامة لتجارة الجملة بصرف وبيع السلع التموينية والغذائية للمواطنين ،لتخفيف العبء عليهم.

txt

منح تدريب لشباب الخريجين من وزارة الاتصالات بمدن وقرى شمال سيناء

فعاليات المشروع القومي: ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بسيناء

41 مليون جنيه حافز تميز لشمال سيناء لتعزيز الخطة الاستثمارية

طلب رصف وإنارة لشارع فرعي بقسم رابع العريش

حملة لنظافة أسطح المساجد بقرى ومدن مراكز محافظة شمال سيناء

افتتاح منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة الحسنة في شمال سيناء

لليوم الرابع على التوالي.. تفعيل مبادرة أنت الأغلى بمركز نخل

افتتاح 3 منافذ ثابتة بمدينة العريش لتوفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين

سيناء معارض السلع اسعار مخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

شوبير يكشف عن أمر غريب حدث في مباراة الأهلي وريال مدريد

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

السيسي يعطي تكليفا على الهواء لوزير الداخلية بشأن جشع التجار

مفاجأة في مصير كهربا مع الأهلي بعد العقوبة الجديدة.. شوبير يكشف التفاصيل

الخطيب يوجه طلبا للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من ريال مدريد

موضوعات متعلقة

أنشطة متنوعة بقافلة وزارة الثقافة لأطفال دار رعاية الايتام بشمال سيناء 

لتوعية المواطنين بالقضية السكانية.. ندوة تثقيفية عن الحياة الأسرية ببئر العبد

بعد تحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة بميناء العريش

فعاليات المشروع القومي: ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بسيناء

41 مليون جنيه حافز تميز لشمال سيناء لتعزيز الخطة الاستثمارية

طلب رصف وإنارة لشارع فرعي بقسم رابع العريش

حملة لنظافة أسطح المساجد بقرى ومدن مراكز محافظة شمال سيناء

افتتاح منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة الحسنة في شمال سيناء

ترشيحاتنا

أرقام صادمة.. اردوغان يكشف أخر التطورات بشان ضحايا الزلزال والمناطق المتضررة

مفيش مد|التعليم : انتهاء إجازة نصف العام 2023 اليوم وعودة الدراسة السبت

طاغية ويستغل احتياطي الاتحاد السوفيتي.. لأول مرة الرئيس الأوكراني يسب بوتين علانية

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.29% في منتصف تعاملات الخميس

أبو العينين يطالب المجلس العربي للمياه ببحث تأثير إنشاء السدود الضخمة على النشاط الزلزالي

علاقة مصر طيبة بالجميع.. رسائل هامة من الرئيس السيسي في افتتاح سايلو فودز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عامين.. كشف لغز حمل أنثى جبون حير حديقة حيوان باليابان

بوادر الشهر الكريم.. انخفاض 25 جنيهًا في أسعار الفراخ في هذا التوقيت| تفاصيل

العلاقة تستمر إزاي؟ .. رضوى الشربيني تثير الجدل في أحدث ظهور لها

انتقام وحشي من جمل على يد 6 أشخاص بالهند.. ماذا حدث؟

فيديو

ثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر .. الأرصاد تحذر من الطقس |تغطية خاصة

يا وجع القلب.. مسن سوري يتوضأ ويصلي تحت الأنقاض بعد الزلزال |فيديوجراف

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ