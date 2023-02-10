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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من الحجاب إلى الفساتين الجريئة.. إطلالات أثارت الجدل للمطربة شاهيناز

المطربة شاهيناز
المطربة شاهيناز

غالبا ما تثير المطربة شاهيناز الجلد بإطلالتها.. وقد شاركت متابعيها فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،  وظهرت بإطلالة جريئة للغاية، وقامت بإرتداء فستان باللون الأبيض متوسط الطول وبه فتحتان من الأسفل يكشفان عن ساقيها، ويتوسط حزام باللون الجملي.

 

إطلالات أثارت الجدل لـ المطربة شاهيناز

 

ومنذ أن خلعت المطربة شاهيناز الحجاب، وهي تثير الجدل بإطلالتها الجريئة والمستمرة في أغلب ظهورها سواء كان في المناسبات، أو في الحفلات.

 

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وتتمتع المطربة شاهيناز بذوق رفيع، كما تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار قطع الملابس التي تبرز جمالها ورشاقتها.

كما تفضل المطربة شاهيناز، أن تظهر بين الحين والآخر بلوك وتسريحة جديدة تميزها وتمنحها مظهرا جذابا، فهى تعتمد فى كل فترة على صيحات الموضة سواء فى تسريحات الشعر أو صيحات المكياج.

 

 المطربة شاهيناز
 المطربة شاهيناز
 المطربة شاهيناز
 المطربة شاهيناز
 المطربة شاهيناز
 المطربة شاهيناز

 

 المطربة شاهيناز
 المطربة شاهيناز

 

 المطربة شاهيناز
 المطربة شاهيناز
شاهيناز المطربة شاهيناز إطلالات المطربة شاهيناز إطلالات جريئة للمطربة شاهيناز beauty and personal care

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من الحجاب إلى الفساتين الجريئة.. إطلالات أثارت الجدل للمطربة شاهيناز

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