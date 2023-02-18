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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

شاركت الفنانة الخليجية  بلقيس فتحي فيدو جديد لها ونشرته عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة بإطلالة أنيقة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

 

وتأنقت  بلقيس بلوك جذاب، وظهرت بفستان لامع باللون الكشميري بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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ورفعت بلقيس فتحي خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة أبرز من طول شعرها.

 

بلقيس فتحي


واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.
 

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها ببعض الأكسسورات اللافتة، فقامت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أكمل من إطلالتها .

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