انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

تسعى الحكومة بمختلف السبل خفض أسعار الدواجن "الفراخ"، في الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، وتوفير الدواجن عبر تعدد مصادر الانتاج والاستيراد، على أن يكون ضخ الدواجن في الأسواق بأسعار مناسبة، وذلك سبيل ذلك اتجهت الدولة إلى استيراد الدواجن خاصة الدواجن البرازيلي، حيث أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة أن الحكومة تنظر في كل الأدوات المتاحة، لتحقيق استقرار أسعار الدواجن، مشيرا إلى أنه يتم دراسة استيراد كميات محددة ومحدودة من الدواجن، قبل شهر رمضان.

وأوضح سعد، خاصة تصريحات إعلامية عبر فضائية "صدى البلد"، أن شهر رمضان يشهد زيادة في استهلاك الدواجن وبعض أصناف الطعام المختلفة، مشيرا إلى أن الإنتاج الجديد للدواجن لن يغطي احتياجات السوق خلال فترة قصيرة، قائلًا: إن زيادة معدلات الاستهلاك في رمضان، تؤدي لمزيد من الارتفاعات في الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة لم تلجأ لاستيراد الدواجن في السابق؛ حتى لا تضر الإنتاج المحلي الذي يتسم بالوفرة، مؤكدا أن استيراد الدواجن لن يضر الإنتاج المحلي، لأن هدفه هو سد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق فقط.

قائمة أسعار الفراخ البرازيلي المستوردة

وبالفعل تصدر الدواجن البرازيلي المجمدة، الأخبار عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، بعد طرحها في السوق، بعدما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تعاقده الرسمي على استيراد الدواجن البرازيلي، كمحاولة للسيطرة على أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، كما أن الفراخ البرازيلي، تتميز بانخفاض أسعارها حيث يبلغ سعر الكيلو حوالي 60 جنيها، فيما تستورد وزارة التمويت الدواجن من دول خالية من أمراض الدواجن، حتى يتم التأكد من سلامتها وصلاحيتها للمواطنين، وعلى رأس هذه الدول التي يتم استيراد الدواجن منها هي البرازيل.

ويبلغ سعر الفراخ البرازيلي المستوردة، في المجمعات الاستهلاكية حوالي 65 جنيهًا للكيلو الواحد، و 95 جنيها لـ 1.5 كجم، فيما تطرح وازرة التموين الفراخ البرازيلي، 1100 جرام بسعر 71.5 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، ووزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن

في هذا الصدد، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الفراخ البرازيلي المنتشرة في الأسواق، تم استيرادها بكميات كبيرة من عدة شركات ودخلت مصر فبراير الجاري، بعدما تخطت كافة الاختبارات الخاصة بسلامة الغذاء وبالتالي لا أزمة في تداولها وشرائها، موضحا أن النوع الجديد من الدواجن سيسمح بحالة هدوء في السوق المحلية وانخفاض أسعار الدواجن بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية حيث وصل سعر الكيلو لـ 150 جنيها، وهو رقم مبالغ فيه، وبالتالي سوف تساهم الفراخ البرازيلي في انخفاض أسعار السوق المحلية وإحداث حالة من التوازن.

وأكد النوفي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استيراد الفراخ البرازيلي، أمر إيجابي جدا، ولا يجب السخرية منه وتداوله في غير نطاقه، خاصة وأن عدد كبير من المواطنين كا يشكو ارتفاع سعر الدواجن خلال الأيام الماضية، وبالتالي تم توفير فرصة جيدة لمنع ارتفاع الاسعار وهي استيراد الدواجن.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي

من جانبه أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أنه تم طرح 100 ألف طن من الدواجن البرازيلي المستوردة في الأسواق، وهي لا تقل عن مثيلاتها في السوق، موضحا أنه تم طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية ومنها منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح السيد خلال تصريحات صحفية، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كليو وتصل إلى 1.5 كيلو، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح كميات من الدواجن المستوردة على نطاق واسع في المنافذ والمعارض المختلفة لضبط السعر قبل شهر رمضان المبارك، متوقعًا انخفاض الأسعار فى الدواجن المحلية خلال منتصف مارس المقبل.

وعلى مدار اليوم، انتشرت صور وفيديوهات لنوع جديد من الفراخ المجمدة رخيصة السعر بالمقارنة بأسعار الفراخ والدواجن خلال الأيام الماضية التي ناهزت الـ150 جنيها كسعر ورقم قياسي لأسعار الفراخ ومشتقاتها من الأغذية خاصة بالبانيه الأكلة الأكثر تداولا وشراء من المصريين لسنوات طويلة.