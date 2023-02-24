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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| وظائف خالية بالمؤهل الدراسي فقط.. انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

جامعة حلوان تكشف حقيقة اقامة حفل ضخم للفنان تامر حسني

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي  بعض المنشورات التي تروج لصدور حفل ضخم لاحد المطربين بجامعة حلوان . 

شاهد إقبال كبير من الطلاب على حصص مجموعات الدعم في المدارس|صور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التزام جميع مدارس الجمهورية بضوابط تطبيق مجموعات الدعم بنجاح ملحوظ .

 

كن رحيما.. مبادرة إنسانية في مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية بنجع حمادي

أطلقت مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية المشتركة بنجع حمادي، شمال قنا ، مبادرة اجتماعية إنسانية بعنوان "كن رحيما"، تستهدف منح المعلمين والتلاميذ المقتدرين، ملابسهم الشتوية غير المستغلة لزملائهم غير القادرين بالمدرسة، لحمايتهم من برد الشتاء

سيمور نصيروف: استمرار تدريس اللغة الأذربيجانية بآداب القاهرة

أعلن سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر،  عن بدء تدريس اللغة الأذربيجانية في قسم اللغات الشرقية، بكلية الآداب جامعة القاهرة لعام 2023م.

وظائف خالية بالمؤهل الدراسي فقط.. اعرف الأماكن

يبجث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الوظائف الخالية التي أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ضمن المجموعة التخصصية والنوع القيادي وتتمثل الوظائف الشاغرة فى (مدير عام التعليم الفني)، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بـ الدقهلية عبر بوابة الوظائف الحكومية، والتي يكون التقديم لها بشكل الكتروني.

انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة

افتتح  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم ٢٣ فبراير ، برفقة  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب ) ، والذى ينظمه قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية ،تحت إشراف شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ،بالحرم الجامعى الرئيسى .

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