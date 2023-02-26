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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تصرف مفاجئ من حلا شيحة يصدم الجمهور وقناة تعرض تحت الوصاية لـ منى زكي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
 

تعرف على القناة العارضة لمسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي

يعرض مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي حصريا على dmc، ونشر بوستر ترويجي للعمل تصدرته منى زكي.
 

بعد حذف صور معز مسعود وظهورها بدون حجاب.. تصرف صادم من حلا شيحة

بعد أن حذفت الفنانة حلا شيحة جميع صورها من على حسابها بـ"إنستجرام" وأثارت الجدل بظهورها بدون حجاب، صدمت جمهورها من جديد بتصرف غريب، حيث كتبت فنانة في الوصف الخاص بحسابها وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتعجب ويتساءل هل ستعود للفن مرة أخرى.
 

نجله وحفيده تسلما الجائزة.. تكريم اسم ممدوح الليثي في مدينة الإنتاج الإعلامي

أقامت مدينة الإنتاج الإعلامي احتفالية ضخمة، كرمت خلالها نخبة من رموز الإعلام والفن المصري، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي، 25 عاما، على تأسيسها.

 

من جزر المالديف.. أحدث ظهور لـ هاجر أحمد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

درة رفقة زوجها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة درة  متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

جزر المالديف مدينة الانتاج الإعلامي تصرف صادم معز مسعود الإنتاج الإعلامي الفن المصري تواصل الاجتماعي الفنانة حلا شيحة

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