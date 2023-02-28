نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد اليوم

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

يبحث كل مسلم عن مواقيت الصلاة اليوم ، وذلك مع كل صباح جديد، إعمالا لقوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

تراجع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي تراجعها، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الذي يقييس متوسط اسعار السوق المحلي هبوط بقيمة 2 جنيه، ويسجل 1670 جنيها للبيع و 1680 جنيها للشراء. ويهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل

يبحث كثيرون بشكل يومي عن أسعار الدولار مقابل الجنيه في غالبية البنوك المحلية خاصة البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر. وا ستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، وفقا لاخر تحديث بالبنوك العاملة فى مصر. وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ” بشكل مفاجئ بعدما هبطت بشكل قاسي خلال اليومين الماضيين ، لتسجل اليوم نحو 73- 74 جنيها في المزرعة بعدما وصلت 65 جنيها، فيما وصل سعر الكيلو في بعض المحلات اليوم إلى نحو 84 و 85 جنيها.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.