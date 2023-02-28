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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد اليوم

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 2 - 2023

يبحث كل مسلم عن مواقيت الصلاة اليوم ، وذلك مع كل صباح جديد، إعمالا لقوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الحق اشتري الشبكة.. تراجع في أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالي

تراجع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي تراجعها، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الذي يقييس متوسط اسعار السوق المحلي هبوط بقيمة 2 جنيه، ويسجل 1670 جنيها للبيع و 1680 جنيها للشراء. ويهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 28-2-2022

يبحث كثيرون بشكل يومي عن أسعار الدولار مقابل الجنيه في غالبية البنوك المحلية خاصة البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر. وا ستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، وفقا لاخر تحديث بالبنوك العاملة فى مصر. وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ” بشكل مفاجئ بعدما هبطت بشكل قاسي خلال اليومين الماضيين ، لتسجل اليوم نحو 73- 74 جنيها في المزرعة بعدما وصلت 65 جنيها، فيما وصل سعر الكيلو في بعض المحلات اليوم إلى نحو 84 و 85 جنيها.

عز بـ 28694 جنيها.. أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 28 فبراير

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 فبراير

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

97 جنيها للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28 فبراير

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم اسعار الذهب

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