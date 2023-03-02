ببدلة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي بصور جديدة، وقامت بنشرها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة بإطلالة كلاسيكية جذابة .

تفاصيل إطلالة ب لقيس فتحي

وتألقت بلقيس بلوك جذاب، وظهرت ببدلة باللون الرمادي مكونة من جاكيت بتصميم الأوفر سايز مع بنطال واسع، وأختارت هاي كول باللون الرمادي الفاتح، مع حقيبة منالجلد باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود، وهو ما أبرز من أناقتها.



وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها على ظهرها وأكتافها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من طول شعرها.

ب لقيس فتحي



واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميرؤ كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

ب لقيس فتحي

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها ببعض الأكسسورات اللافتة، فقامت باختيار قرطين ناعمين وخاتم باللون الفضي، وهو ما أكمل من إطلالتها