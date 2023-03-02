عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببدلة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

شاركت الفنانة الخليجية  بلقيس فتحي  بصور جديدة، وقامت بنشرها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة بإطلالة كلاسيكية جذابة .

 

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

 

وتألقت  بلقيس بلوك جذاب، وظهرت ببدلة باللون الرمادي مكونة من جاكيت بتصميم الأوفر سايز مع بنطال واسع، وأختارت هاي كول باللون الرمادي الفاتح، مع حقيبة منالجلد باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود، وهو ما أبرز من أناقتها.
 

بتعديل بسيط.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ببرنامج سعودي أيدول

سعر صادم لفستان جويل مردينيان الفوشيا

 

وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها على ظهرها وأكتافها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من طول شعرها.

 

بلقيس فتحي


واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميرؤ كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

 

بلقيس فتحي

 

وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها ببعض الأكسسورات اللافتة، فقامت باختيار قرطين ناعمين وخاتم باللون الفضي، وهو ما أكمل من إطلالتها

بلقيس بلقيس فتحى إطلالة بلقيس فتحي اطلالات بلقيس فتحي تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

زلزال عنيف يضرب روسيا

موضوعات متعلقة

رقم خرافي.. سعر جمبسيوت وإكسسوارات بلقيس فتحي يثير ضجة

من المطار.. شاهد | درة تتألق بالأسود ولوك كاجوال

لن تتوقع.. سعر جمبسوت تارا عماد يثير ضجة على السوشيال ميديا

تخطى 40 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة أصالة نصري من حفلها بالكويت

ترشيحاتنا

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشهر مارس .. عبر هذا الرابط

زلزال عنيف يضرب روسيا

أزمة أوكرانيا تتصدر المناقشات قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

دعاء يوم 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك لسعادة وترزقك الخير كله

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة أثناء تنظيف الأسنان تشير إلى مرض الكبد الدهني |احترس

ببدلة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية|خلي بالك

بتعديل بسيط.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ببرنامج سعودي أيدول

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ