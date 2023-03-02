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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2023.. شاهد البوستر الرسمى لمسلسل الصفارة

الصفارة
الصفارة

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “الصفارة” بطولة الفنان أحمد امين البوستر الرسمى للمسلسل.

 

ويواصل الفنان أحمد أمين تصوير مسلسل “الصافرة” استعداد لعرضه فى الماراثون الرمضانى 2023 . 

ويعرض مسلسل “الصفارة” حصرياً على قناة dmc في رمضان 2023.

بوستر مسلسل الصفارة 
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مسلسل الصفارة 

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وانعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي ، وعدد من نجوم الكوميديا.

ومن ناحية أخرى انتهى الفنان أحمد أمين من تسجيل كتاب صوتي يتناول سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق (1962- 2018)، من تأليف الكاتب خلف جابر، وإخراج خالد المهدي، على أن يصدر عن شركة «Storytel» للكتب الصوتية، ومقرها ستوكهولم، خلال فبراير.

يقول الفنان أحمد أمين إنَّ الرابط الإنساني الذي جمعه بـ«العرّاب» هو أحد الأسباب التي دفعته لتسجيل العمل.. حيث يأتي الكتاب تأكيداً على أهمية ومكانة أحمد خالد توفيق، كأحد الأسماء المصرية المهمّة في مجال الكتابة الإبداعية.. مستشهداً ببعض أعماله ومنها سلسلة «ما وراء الطبيعة» التي كان يتمنى أن يحضر «توفيق» تحويلها لمسلسل درامي ويرى أمين مجسداً شخصية "رفعت إسماعيل" إحدى أيقونات كتاباته في مسلسل من إنتاج "نتفلكس".

ويضيف أمين، في بيان له، أنَّ سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق تمثل نموذجاً لكاتب استطاع أن يحقق مكانته الخاصة، عبر سعيه وإصراره، وإخلاصه الدائم لما يحب، ومن ثم؛ قد يكون الكتاب بمثابة رسالة للشباب بأن يسعوا إلى تحقيق أحلامهم بجد وصدق. 

الصفارة أحمد امين أعمال أحمد أمين مسلسل الصفارة سلسلة ما وراء الطبيعة رمضان 2023

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