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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق التخلص من آلام عسر الهضم أثناء النوم

عسر الهضم
عسر الهضم

يعد عسر الهضم من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب مختلف الأعمار وتسبب حالة كبيرة من الإزعاج خاصة عندما تحدث فى الليل وأثناء النوم.

إذا تناولت العشاء بسرعة كبيرة أو اخترت الأطعمة الدهنية أو الدهنية أو الحارة فقد تعاني من عسر الهضم في المساء. 

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ووفقا لموقع “ healthcareassociates” يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الكحول ليلاً لالتهاب المعدة مما يتسبب فى ظهور أعراض عسر الهضم مثل حرقة المعدة أو آلام أعلى البطن أو الغثيان.

 

للتخلص من عسر الهضم في الليل يجب إبقاء رأس سريرك مرتفعًا وتجنب تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل أو تناول الطعام خلال ساعتين من وقت النوم، وعدم ممارسة الرياضة قبل النوم ، وتجنب المشروبات الكحولية وكذلك ابتعد عن التدخين قبل النوم.


قد تشعر بالرغبة في الاستلقاء والنوم ، ولكن الاستلقاء في وضع أفقي يتسبب في تفاقم أعراض عسر الهضم  حيث ينتقل حمض المعدة للخلف ويصل للحلق حيث يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا بحرقة المعدة ولتجنب هذا الانزعاج استخدم بعض الوسائد لدعم أعلى صدرك ورقبتك ورأسك.

إذا كان ذلك ممكنًا فمن الأفضل تجنب الاستلقاء على الإطلاق إذا كانت معدتك لا تزال ممتلئة ويمكن أن يساعد الجلوس أو الوقوف على هضم الطعام بشكل أسرع وتقليل أعراض عسر الهضم.

خذ حمامًا دافئًا أو استخدم كمادات دافئة ويمكن أن تساعد الحرارة في تخفيف عسر الهضم والتوتر والتشنج وتقليل الانتفاخ وعندما تكون مستعدًا للنوم وظهور عسر الهضم ، فإن الحمام الدافئ لن يساعدك فقط على الاسترخاء والاستعداد للنوم ، بل يمدك براحة سريعة من عسر الهضم.

إذا لم تكن من محبي الاستحمام وكان ذلك في منتصف الليل يمكنك تجربة وضع كمادة دافئة أو وسادة تدفئة على منطقة البطن للمساعدة في تهدئة التقلصات والألم.
 

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