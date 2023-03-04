من ملصق مسلسل المداح.. لوسي تقتبس فكرة تاج بيونسيه الذهبي

نشرت النجمة لوسي صورة لها من الملصقات الدعائية للجزأ الثالث من مسلسل "المداح"، وظهرت وهي ترتدي تاجا ذهبي اللون مدبب الأطراف.

تاج لوسي في مسلسل المداح مقتبس من تاج بيونسيه

وجاء التاج الذي ارتدته لوسي على رأسها في البوستر مشابه لحد كبير لاكسسوار شعر ظهرت به النجمة العالمية بيونسيه عام 2017 أثناء عرضها في حفل Grammys.

وارتدت الفنانة لوسي تاج مشابه لهذا التاج على طرحة كبيرة باللون الاسود، مع مكياج ملفت للغاية، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون النبيتي، مع كحل باللون الاسود والماسرا والآي لاينير لتبرز من رسمه عينيها.

تاج لوسي

تاج لوسي على البوستر الدعائي لمسلسل المداح

بيونسيه