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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لامع.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

شمس الكويتية
شمس الكويتية

نشرت المطربة  شمس الكويتية صورًة جديدة لمتابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة .

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي فستان طويل  ومكشوفمن منطقة الصدر  باللون الاورانج اللامع من قشر السمكة طويل، وبدون أكماما وبتصميم مميز للغاية من الخضر والبطن ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

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وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها بمكياج ناعم، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالماسكرا والآي شادو الناعم والاي لاينر بألوان مختلفة، والكحل الأسود، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

 

شمس الكويتية


وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها على وجهها منسدلة بتسريحة إنسابية ناعمة.

 

ولم تتكلف شمس الكويتية،  في ارتداء الإكسسورات، فظهرت بقلادة ناعمة واساور وساعة يد باللون الفضي والذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .

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