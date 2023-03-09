أخبار التعليم.. هل سيحدث زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية يحسم الجدل.. رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض أعمال الطلاب المشاركين في مسابقة أنت النجم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان: مسابقة tripl s لطلاب الهندسة تدمج الدراسة النظرية بسوق العمل

تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية .

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يحتفل بيوم المرأة العالمي

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالاتحاد الدولى الفلكى.

دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة تكشف عن أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالاتحاد الدولى الفلكى.

خبير : 7 أسباب رئيسية لارتفاع نسبة التسريب من التعليم

كشف الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن كيف يتم القضاء على مشكلة المتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

هل سيحدث زلزال مدمر في مصر ؟ .. البحوث الفلكية يحسم الجدل

حسم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، الجدل المثار حول تأثر مصر ومنطقة جنوب البحر المتوسط بزلازل تركيا وحقيقة حدوث زلزال مدمر في مصر حسب كلام المدعي الهولندي .

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض أعمال الطلاب المشاركين في مسابقة أنت النجم

تفقد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض نتاج أعمال الطلاب المشاركين في المرحلة الأولى بمسابقة انت النجم، وذلك في مجال الفنون التشكيلية الذي يتضمن الرسم، التصوير الزيتي، الجرافيك، الأشغال الفنية، والنحت .