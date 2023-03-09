عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. هل سيحدث زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية يحسم الجدل.. رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض أعمال الطلاب المشاركين في مسابقة أنت النجم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان: مسابقة tripl s لطلاب الهندسة تدمج الدراسة النظرية بسوق العمل
تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية  .  
معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يحتفل بيوم المرأة العالمي
نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالاتحاد الدولى الفلكى.

دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة تكشف عن أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين
نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة للحديث عن يوم المرأة العالمى في الفلك، بالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، لجنة التوعية بالاتحاد الدولى الفلكى.

خبير : 7 أسباب رئيسية لارتفاع نسبة التسريب من التعليم
كشف الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن كيف يتم القضاء على  مشكلة المتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

هل سيحدث زلزال مدمر في مصر ؟ .. البحوث الفلكية يحسم الجدل
حسم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، الجدل المثار حول تأثر مصر ومنطقة جنوب البحر المتوسط بزلازل تركيا وحقيقة حدوث زلزال مدمر في مصر حسب كلام  المدعي الهولندي .

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض أعمال الطلاب المشاركين في مسابقة أنت النجم
تفقد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض نتاج أعمال الطلاب المشاركين في المرحلة الأولى بمسابقة انت النجم، وذلك في مجال الفنون التشكيلية الذي يتضمن الرسم، التصوير الزيتي، الجرافيك، الأشغال الفنية، والنحت .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| احذروا "الجو هيقلب تاني".. وأحمد موسى يتأثر بالدموع على الهواء لهذا السبب

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : فرصة للاسترخاء

توتنهام يودع دوري أبطال أوروبا وميلان إلى ربع النهائي

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : مفاجأة رومانسية

الأقصر تستضيف معرض الملكة حتشبسوت في إطار فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون

ليلة رد الجميل..نجوم الوطن العربي يحتفون بتاريخ الموسيقار هاني شنودة في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا.. تحذير من حقنة خافضة للحرارة للأطفال بالصيدليات

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

بعد غياب سنوات|عدوية يغني على كرسي متحرك في احتفالية هاني شنودة بالسعودية

جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ