5 علامات أولية على أنكِ تعانين من انقطاع الطمث

عادة ما تعاني النساء من انقطاع الطمث في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من العمر بعد انقطاع الدورة الشهرية لمدة اثني عشر شهرًا، انقطاع الطمث هو عملية بيولوجية طبيعية ، ومع ذلك ، فإن أعراضه الجسدية ، مثل الهبات الساخنة ، والأعراض العاطفية يمكن أن تؤثر سلبًا على أنماط نومنا ، ومستويات الطاقة ، والصحة العاطفية.

يقرب من 1 ٪ من النساء يخضعن لانقطاع الطمث المبكر قبل سن 40 ، وهي حالة تعرف باسم قصور المبيض الأولي أو انقطاع الطمث المبكر، بين سن 40 و 45 عاما ، ما يقرب من 5٪ من النساء يعانين من انقطاع الطمث المبكر، بالإضافة إلى عدم القدرة على الحمل والدورة الشهرية ، هناك العديد من الآثار الصحية الأخرى المرتبطة بانخفاض هرمون الاستروجين .

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير فيما يلي عن خمس علامات أساسية تدل على أنكِ تعانين من انقطاع الطمث :

1. تغيرات الدورة الشهرية

خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث ، يمكن أن تصبح الفجوة بين الدورات الشهرية أقصر أو أطول ، وغالبًا ما تصبح أثقل. وذلك لأن الانخفاض التدريجي في هرمون الاستروجين يؤثر على الإباضة ، مما يعني أن الفترات يمكن أن تختلف في الوقت المناسب ، وكذلك تدفقها.

2. الهبات الساخنة

من الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث ، يمكن أن تكون الهبات الساخنة مزعجة للغاية. عادةً ما يتسم بالشعور المفاجئ بالحرارة ، عادةً في الوجه والرقبة والصدر - ويصاحب الهبات الساخنة أيضًا احمرار في الجلد والتعرق ، مما يجعلها تجربة ذات صدى عاطفي.

3. صعوبة النوم

من العلامات الرئيسية لانقطاع الطمث صعوبات النوم أو الاستيقاظ طوال الليل أو عدم القدرة على النوم في المقام الأول. يؤدي تجنب النوم إلى ضباب الدماغ حيث أن قلة النوم تسبب صعوبة في التفكير بوضوح.

خمس علامات أساسية تدل على أنكِ تعانين من انقطاع الطمث

4. جفاف المهبل

تعاني العديد من النساء من جفاف المهبل وحكة في الفرج ، لكن لا أحد يتحدث عن هذه الأعراض حقًا - 80٪ من النساء يعانين من بعض أشكال هذه الأعراض. بالإضافة إلى ذلك ، قد تواجه المزيد من التهابات المسالك البولية أو سلس البول خلال هذه الفترة بسبب التغيرات في الأنسجة المحيطة بالمنطقة.

5. تقلبات المزاج

شاركت العديد من النساء تجاربهن في قضايا الصحة العقلية المرتبطة بسن اليأس ، والتي تتراوح من القلق إلى الاكتئاب.

يقول الخبراء إن معدل الانتحار مرتفع بشكل صادم بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 54 عامًا ، وهو ما يقر الأطباء بأنه قد يكون مرتبطًا بالتغيرات البيولوجية المرتبطة بانقطاع الطمث، نظرًا لوجود القليل من الأبحاث في هذا المجال ، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت التغيرات المزاجية ناتجة عن عوامل أخرى أو انقطاع الطمث نفسه.

ما هو العمر الطبيعي لانقطاع الطمث؟

عادة ما تعاني النساء من انقطاع الطمث بين سن 40 و 58 ، ومتوسط ​​العمر عند سن اليأس هو 51.

ماذا يحدث عندما تكون المرأة في سن اليأس؟

تمر كل امرأة بمرحلة انتقالية لانقطاع الطمث بشكل مختلف وبطرق مختلفة، عندما يبدأ الجسم في استخدام الطاقة بشكل مختلف ، تبدأ الخلايا الدهنية في التغير ، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، قد تواجه تغييرات في صحة عظامك أو قلبك ، أو شكل جسمك وتكوينه ، أو وظيفتك البدنية.