البحث العلمي تعلن عن دورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB) خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

وأوضحت أن الدورة تستهدف:

1- المستخدمين لخط الأشعة HESEB

2- توفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

وإشارت إلى أن المحاضرات ستكون متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على مشاركين، سيتحمل المركز البدل اليومي ونفقات السفر و نفقات الإقامة بالكامل، وآخر موعد لتقديم الطلبات 26 مارس 2023

لاستيفاء استمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني

وأعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems

Interconnections between water, food, and ecosystem security

Ecological approaches to achieve carbon neutrality

Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones

“Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل.





وأشارت الأكاديمية إلى أنها ستكون فرصة للباحثين والعلماء المصريين فى كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ، للتقدم بمقترحاتهم البحثية والاستفادة من بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والصين، وسيحصل المشاريع الفائزة على مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جم (150 ألف جم/سنويا)، تشمل المستهلكات ونشر، تذاكر سفر للباحثين المصريين، ونفقات استضافة الباحثين الصينيين فى مصر، بينما اخر موعد للتقديم 31 مارس.