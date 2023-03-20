حدث ليلا| تحذير عاجل من الأرصاد.. 3 أسماء مرشحة لخلافة فيريرا في الزمالك.. قرار أمريكي عاجل من لحماية البنوك من الانهيار

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها،تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة، والحديث عن 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك ، وبيان عاجل من رئاسة مسجدي الحرام والنبوي بشأن استعدادات شهر رمضان.

حل الفريق كامل الوزير، وزير النقل ضيفا في مداخله هاتفية ببرنامج “الحكاية المذاع قناة “إم بي سي مصر”، وتحدث خلال المداخله عن تفاصيل تطوير ميناء سفاجا 2، والقطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق

عرضت نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقرير مفصلا عن حالة الطقس اليوم الاثنين، محذرة من حالة الطقس وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن أسماء المدربين المرشحين الأجانب لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

نفى الفنان حسن شاكوش، ما تردد حول إهداء الفنان محمد رمضان، ساعة ألماس له كتعويض عن عدم حضوره حفل زفافه.

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأثنين، جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصليين

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم 12 مارس، عن تقديم برنامج إقراض للبنوك الأمريكي المتضررة من أزمة انهيار بنك سيليكون فالي لتحسين أوضاعهم المالية.

‏قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الأحد، إنه لا يريد احتجاجات أو عنف إذا تم توجيه الاتهام إلى ‏‏الرئيس الأمريكي السابق ترامب‏‏ أو تم اعتقاله

أعلن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأثنين، أن بيونج يانج يجب أن تكون مستعدة لشن هجمات نووية في أي وقت لإنهاء حرب.

هم رجل لـ قتل ثلاثة أشخاص ولم يكتفي بـ قتلهم وطهو قلب أحد ضحاياه بعد أسابيع فقط من إطلاق سراحه من السجن في قضاياأخرى.