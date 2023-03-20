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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| تحذير عاجل من الأرصاد.. 3 أسماء مرشحة لخلافة فيريرا في الزمالك.. قرار أمريكي عاجل من لحماية البنوك من الانهيار

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها،تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة، والحديث عن 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك ، وبيان عاجل من رئاسة مسجدي الحرام والنبوي بشأن استعدادات شهر رمضان.

 

كامل الوزير: الدولة لها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا 2 والقطار الكهربائي السريع بمثابة قناة سويس برية

حل الفريق كامل الوزير، وزير النقل ضيفا في مداخله هاتفية ببرنامج “الحكاية المذاع قناة “إم بي سي مصر”، وتحدث خلال المداخله عن تفاصيل تطوير ميناء سفاجا 2، والقطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق

 

أمطار رعدية وبرد قارس.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

عرضت نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقرير مفصلا عن حالة الطقس اليوم الاثنين، محذرة من حالة الطقس وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

عاجل.. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن أسماء المدربين المرشحين الأجانب لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

 

حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لـ حسن شاكوش

نفى الفنان حسن شاكوش، ما تردد حول إهداء الفنان محمد رمضان، ساعة ألماس له كتعويض عن عدم حضوره حفل زفافه.

 

السعودية.. بيان عاجل من رئاسة مسجدي الحرام والنبوي بشأن استعدادات شهر رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأثنين، جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصليين

 

دعم مالي وقروض.. قرار عاجل من الحكومة الأمريكية لحماية البنوك من الانهيار

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم 12 مارس، عن تقديم برنامج إقراض للبنوك الأمريكي المتضررة من أزمة انهيار بنك سيليكون فالي لتحسين أوضاعهم المالية.

 

 

تصريحات عاجلة من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن احتجاجات انصار ترامب

‏قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الأحد، إنه لا يريد احتجاجات أو عنف إذا تم توجيه الاتهام إلى ‏‏الرئيس الأمريكي السابق ترامب‏‏ أو تم اعتقاله

 

حرب عظمى.. قرار خطير من رئيس كوريا الشمالية بشن هجمات نووية

أعلن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأثنين، أن بيونج يانج يجب أن تكون مستعدة لشن هجمات نووية في أي وقت لإنهاء حرب.

 

بريطاني يقتل 3 أشخاص ويطهو قلوبهم لـ أقاربه.. ما القصة؟

هم  رجل لـ قتل ثلاثة أشخاص ولم يكتفي بـ قتلهم وطهو قلب أحد ضحاياه بعد أسابيع فقط من إطلاق سراحه من السجن في قضاياأخرى.

 

حدث ليلا الأرصاد الزمالك فيريرا شهر رمضان رئيس كوريا الشمالية

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