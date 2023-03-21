نشرة المرأة.. ضعي مكونين من مطبخك على البشرة وشاهدي ماذا يحدث.. فوائد حجر الشبة يعالج الخوف والقلق ويحسن هرمون السعادة.. فوائد مذهلة لعشبة العصفر

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



يقدم الشيف احمد سعيد طريقة عمل البقلاوة بمذاق لا يقاوم وشكل مبسط ومشهي.

يعتبر التقشير من العادات التجميلية الصحية التي تضمن للبشرة النضارة والمظهر الصحي المشرق، وذلك لأنه يخلصها من الخلايا الميتة ويحفز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة خالية من العيوب.

يستخدم الكثير من الأشخاصـ حجر الشبة، ولكن هل تعلمين أن له العديد من الفوائد.

كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة عن فوائد العصفر.