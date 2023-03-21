نشرة المرأة.. ضعي مكونين من مطبخك على البشرة وشاهدي ماذا يحدث.. فوائد حجر الشبة يعالج الخوف والقلق ويحسن هرمون السعادة.. فوائد مذهلة لعشبة العصفر

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
طريقة عمل البقلاوة بشكل مبسط ومذاق لا يقاوم
يقدم الشيف احمد سعيد طريقة عمل البقلاوة بمذاق لا يقاوم وشكل مبسط ومشهي.
ضعي مكونين من خزينة مطبخك على وجهك وشاهدي ماذا يحدث
يعتبر التقشير من العادات التجميلية الصحية التي تضمن للبشرة النضارة والمظهر الصحي المشرق، وذلك لأنه يخلصها من الخلايا الميتة ويحفز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة خالية من العيوب.
فوائد بالجملة لحجر الشبة لن تتخيلها
يستخدم الكثير من الأشخاصـ حجر الشبة، ولكن هل تعلمين أن له العديد من الفوائد.
يعالج الخوف والقلق ويحسن هرمون السعادة.. فوائد مذهلة لعشبة العصفر
كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة عن فوائد العصفر.