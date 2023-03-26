الثنائيات والصدارة الأبرز.. 5 مكاسب بعد فوز منتخب مصر أمام مالاوي

تغلب منتخب مصر الوطني أمام مالاوي بهدفين دون رد فى المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش.

وتغادر بعثة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا اليوم الأحد، إلى ليلونجي عاصمة مالاوي، بعد الإفطار مباشرة لخوض مباراة مالاوي عصر بعد غد الثلاثاء فى تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا مرانا وحيدا غدا الإثنين قبل المباراة بيوم واحد فقط.

مكاسب فوز منتخب مصر أمام مالاوي

التنوع التكتيكي



عاد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى روي فيتوريا إلى الأسلوب الهجومي وظهر ذلك خلال العشرين دقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وأسفر التنوع التكتيكي لمنتخب مصر أمام مالاوي عن سيطرة الفراعنة عبر الضغط المتقدم واستخدام الأطراف والعمق عن هدف أول سجله محمد صلاح.

منتخب مصر وصدارة المجموعة

تصدر منتخب مصر الوطني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على مالاوي بثنائية نظيفة.

وحصد منتخب مصر الوطني 6 نقاط من الفوز أمام غينيا بهدف نظيف والتغلب على مالاوي بهدفين دون رد.



محمد حمدى ومحمد هاني



استطاع فيتوريا ترويض الثنائي محمد هاني ومحمد حمدى في الأطراف وظهر كل منهما بشكل قوى استفاد منه منتخب مصر أمام مالاوي.

جناحا منتخب مصر نجحا فى الظهور بمردود قوي خلال مباراة منتخب مصر ومالاوي واعتمد عليهما فيتوريا بشكل أساسي .

وفرة فى البدائل



فى السنوات الماضية كانت الأجهزة الفنية لمنتخب مصر تعانى من قلة البدائل ما شكل ثغرة في مسيرة الفراعنة الكبار.

فيما نجح روي فيتوريا عبر متابعة اللاعبين المحليين ونظرائهم المحترفين في إيجاد البدائل في جميع المراكز على اعلى مستوى مثل كهربا وأفشة ومحمود حمادة ومحمد حمدى وأحمد فتوح ومحمد هانى وغيرهم.

عودة طارق حامد



استفاد روي فيتوريا من خبرات طارق حامد فى منتصف الميدان خلال مباراة منتخب مصر ومالاوي بعد عودته الى صفوف الفراعنة الكبار.

وأثبت طارق حامد ان العمر مجرد رقم وان قرار استبعاده فى الفترة الماضية عن منتخب مصر جانبه الصواب.

ملخص مواجهة منتخب مصر ومالاوي

نجح منتخب مصر خلال 20 دقيقة الأولي فى السيطرة على مجريات اللقاء وظهر بشكل قوى عبر الضغط المتقدم والتمريرات السريعة ومحاصرة المنافس فى وسط ملعبه.

استطاع محمد حمدى فى تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية من خلال تمريراته داخل منطقة الجزاء وتألق صلاح وسجل من خلالها الهدف الأول.

زيزو وأحمد حجازي وتحركات الثنائى عمر مرموش ومحمد صلاح أزعجت دفاعات مالاوي وخلقت العديد من الفرص الحقيقية التى هددت مرمى حارس مالاوي.

فى الشوط الثانى هدأ عناصر منتخب مصر فى البداية لكنه عاد مجددا للهجوم ونجح عمر مرموش فى تسجيل الهدف الثاني من عمر اللقاء.

روى فيتوريا مدرب منتخب مصر أجرى العديد من التغييرات وإراحة بعض العناصر الأساسية مثل زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد وطارق حامد بنزول حمدى فتحى وكهربا وإمام عاشور وأحمد عبدالقادر.