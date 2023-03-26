احصل على فرصة لمنحة الدكتوراه من بولندا.. تفاصيل

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن منح مقدمة من دولة بولندا ( الوكالة الوطنية البولندية للتبادل الأكاديمي ) ، وذلك طبقا للبرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للعام الدراسي 2023/2024 وذلك في كافة المجالات والتخصصات في مختلف مجالات العلوم وعددها 10 منح للحصول على درجة الدكتوراة.



وأوضح أن شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية

– معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية

– المعاهد

– الهيئات

– المراكز البحثية

– الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .الأ يزيد السن عن 33 عام عند تاريخ بدء الإعلان .

بينما تأتي بيانات المنحة المقدمة من الجانب البولندي :

- راتب شهرى لا يقل عن 2731 زلوتي بولندي

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهه أخرى باستكمال قيمة المنحه المقدمه من الجانب البولندي طبقاً للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الادارة المركزية للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الإداره لا يجوز تمويله من البعثات.