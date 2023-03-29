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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفن مش حرام| ماجد المصري: أنا أزهري وحافظ أجزاء من القرآن

ماجد المصري
ماجد المصري

حل النجم ماجد المصري ضيفا علي برنامج حبر سري المذاع على فضائية القاهرة والناس وجاءت أهم التصريحات على النحو التالي: ..

 

ماجد المصري: هيفاء وهبي فنانة متعددة ودورها في "دكان شحاتة" رهيب

 

أكد الفنان ماجد المصري، أن النجمة هيفاء وهبي من مواليد برج الحوت وتمتلك شخصية متعددة في أركان الفن المختلفة، مشيرا إلى أنه لديها القدرة على الغناء وايضًا القدرة على التمثيل.

 

ماجد المصري: بشفق على المؤلفين.. الأفكار دلوقتي مهروسة

 

أكد الفنان ماجد المصري، شعوره بالشفقة على المؤلفين خلال الوقت الحالي لكثرة الأعمال الفنية، حيث أنه أصبح هناك الكثير من المنصات الإعلامية، والمجتمع مطلع على الأعمال الأخرى، وتوارد الأفكار يسبب لك الكثير من المشاكل.

 

ماجد المصري: كان نفسي في دور شريف منير بفيلم "ولاد العم

 

أكد الفنان ماجد المصري، عدم ندمه على أي أدوار فنية كان يريد الظهور بها، موضحا أنه لم يندم، لكن هناك بعض الأدوار كان يريد أن يكون بها.

وأوضح "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان يريد الظهور في دور شريف منير في فيلم "ولاد العم"، كان دور جيد جدًا، مضيفًا: "كان نفسي أعمل الدور ده، ودور مميز وشخصية شريف منير كانت جيدة بشكل كبير".

 

ماجد المصري: غادة عبدالرازق نجمة كبيرة وأتمنى نتقابل في مسلسل يكسر الدنيا

 

أكد النجم ماجد المصري، أن الفنانة غادة عبدالرازق نجمة كبيرة وممثلة على خط عالي جدًا من الرقي في الأداء والصدق التعبيري، موضحا أن هذا ما ظهر في نجاح مسلسل "مع سبق الإصرار".

 

ماجد المصري : الفن مش حرام.. ودراستي الأزهرية نفعتني |فيديو

 

 

قال الفنان ماجد المصري إن  دراسته الأزهرية أفادته كثيرًا في تركيبة شخصيته، وبيئته، وحجم معرفته الدينية التي لم يكن ليحصل عليها لولا الدراسة في الأزهر، منوهًا إلى حفظه أجزاء من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وألفية بن مالك، والمعاملات الإسلامية.

ماجد المصري حبر سري برج الحوت ولاد العم مع سبق الإصرار

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