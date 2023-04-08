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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعوة علنية من الرئيس السيسي لـ قادة العالم .. تحذير عاجل من الأرصاد.. الفنان محمد حسني ينهار على الهواء| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


الرئيس : 100 مليون صحة اعتبرتها المنظمة العالمية مبادرة غير مسبوقة
قال الرئيس السيسي، إن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها مصر اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة.


توضيح عاجل من الرئيس السيسي عن تنفيذ محطة بشتيل.. فيديو
عرضت قناة "رئاسة جمهورية مصر العربية"، على اليوتيوب، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.

وعلق الرئيس السيسي على العمل بمحطة بشتيل قائلا: "عايز أقول حاجه للناس اللي هشتوفنا وإحنا بنتكلم في هذا الموضوع، إحنا بنعمل محطة بشتيل علشان نفتحها وإحنا بنعملها بالتوازي شغالين في حاجة تانية علشان منجيش نقول محتاجين نعمل محاور لخدمة المحطة وندرجها في الخطط والموازنات وتاخد لها 4 أو 5 سنوات".

 

الشيخ كامل مطر: قبائل سيناء لا تخشى العدو.. والقوات المسلحة لم تتركنا
أكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن قبائل سيناء لا تخشى العدو.

وأضاف الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "القوات المسلحة المصرية كانت تدعمنا دوما ولم تتركنا قط"، لافتا: "الوضع في سيناء قبل عام 1973 مثل خلية تعمل من أجل الوطن".


الاستثمار في الصحة | دعوة علنية من الرئيس السيسي لقادة العالم
قال الرئيس السيسي، إن الاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية يأتي عقب أوقات صعبة مر بها العالم أكدت أهمية التعاون في مجال الأمن الصحي.


محمد حسني ينهار على الهواء: فقدت السند بعد وفاة والدي
دخل الفنان محمد حسني، في نوبة بكاء على الهواء، حيث استرجع ذكرياته مع والده الراحل، لافتا إلى أنه فقد السند والضهر بعد وفاته.


أحمد عمر هاشم يكشف سبب عتاب الله لسيدنا موسى
كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن سيدنا موسى عليه السلام كان يخطب في بني إسرائيل وتوجه إليه أحد الناس بالسؤال، من أعلم من في الأرض، ورد موسى قائلا: أنا.


محمد فؤاد لبسمة وهبة: مينفعش حد يشوف الكلام ده وشيخ العرافين نصاب
واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان محمد فؤاد، بفقرة "سرك مش في بير"، حيث قدمت له أحد الأسئلة، التي رفض الفنان الإجابة عليها.


جملتها رخيصة | أيمن بهجت قمر: ندمان على أغنية بعشق أمك
قال المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر، إنه عندما قام بمسرحية “سيدتي الجميلة” حلم بوالده، وبعدها بأسبوع حلم بسمير خفاجة وكلهم كانوا سعداء بالمسرحية.

 

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة


كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدءا اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل، تشهد البلاد، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 

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