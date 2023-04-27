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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علماء: مرض السكري يتزايد بسبب هذين العنصرين الغذائيين

علماء يزعمون أن مرض
علماء يزعمون أن مرض السكري يتزايد بسبب هذين العنصرين

مرض السكري هو مرض عضال ينتشر بسرعة ليس فقط في الهند ولكن في كل ركن من أركان العالم. 

هناك العديد من الأسباب لمرض السكري، حيث يعتبر نمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي غير الصحي من الأسباب الرئيسية.

وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، فإنه بسبب وجود مادتين غذائيتين، عدد مرضى آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم، دعنا نعرف ما هما هاتان المادتان الغذائيتان، وكيف تزيدان من خطر الإصابة بمرض السكري.

زيادة الحالات الجديدة بنسبة 70%

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وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nature Medicine، أن العادات الغذائية كانت مسئولة عن زيادة سريعة في مرض السكري في جميع أنحاء العالم في عام 2018، مع قفزة تقارب 70.3% في الحالات الجديدة.

هذان الشيئان يزيدان مرض السكري بشكل أسرع

هذان الشيئان يزيدان مرض السكري بشكل أسرع.

قال باحثون إن ارتفاع استهلاك الأرز والقمح المكرر ونقص الحبوب الكاملة في النظام الغذائي قد يكون السبب في زيادة حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني. 

لقد أدركوا أن الجودة الرديئة للكربوهيدرات قد زادت من عبء مرض السكري في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

حالات السكري زادت بنسبة 60 في المائة بسبب هذه الأشياء

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ووجدت الدراسة أن الاستهلاك المرتفع للأرز المكرر والقمح واللحوم المكررة واللحوم الحمراء غير المصنعة والمشروبات السكرية والبطاطس وعصائر الفاكهة زاد من الإصابة بمرض السكري بنسبة 60%.

العلماء يكتشفون 11 سببًا لارتفاع مرض السكري

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  1. تناول كمية غير كافية من الحبوب الكاملة.
  2. تناول كميات كبيرة من الحبوب المكررة.
  3. تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة.
  4. تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء غير المصنعة.
  5. عدم كفاية تناول اللبن الرائب.
  6. الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر.
  7. تناول كميات كبيرة من البطاطس.
  8. كمية غير كافية من الفاكهة.
  9. عدم كفاية تناول المكسرات والبذور.
  10. عدم كفاية تناول الخضار غير النشوية.
  11. تناول كميات كبيرة من عصير الفاكهة.

الكربوهيدرات البسيطة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة

الكربوهيدرات البسيطة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة

الكربوهيدرات البسيطة مثل الصودا والمشروبات الباردة والأطعمة المخبوزة والأطعمة المكررة يتم هضمها بشكل أسرع ويتم امتصاصها بسهولة أكبر من الكربوهيدرات المعقدة، وينصح مرضى السكر بتجنبها.

خطة النظام الغذائي لمرضى السكري

خطة النظام الغذائي لمرضى السكري

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، يجب ملء نصف طبقك بالخضراوات غير النشوية، وربع الطبق بالبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي، وربع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة. 

بصرف النظر عن هذا، يجب تناول الشاي أو القهوة والماء بدون سكر.

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